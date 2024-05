Ideia inicial do Muro da Mauá previa dique até São Leopoldo

Já foi explicado, em eventos anteriores, como foi o projeto do Muro da Mauá e dos diques, mais o que não foi feito, cuja fatura pagamos hoje, mas não custa repetir. Tudo começou com técnicos alemães que iniciaram os estudos em 1967 - na época eu era secretário da gerência de um banco e agilizava para eles o câmbio de marcos para cruzeiros.



Na década de 1970 o muro e a Castelo Branco foram inaugurados. O financiamento foi do Banco Mundial a fundo perdido. O agente federal foi o extinto DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento.

Era superintendente do órgão o engenheiro Marcos Barth. Além do muro, das casas de bombas e da Castelo Branco, o projeto original previa a extensão do dique até São Leopoldo para evitar futuras cheias.Em cima, uma via expressa como alternativa para a BR-116. Antevendo o futuro, incluía pequenas barragens ao longo do Vale do Paranhana, então com pouca população.; debaixo, ficariam os terminais dos ônibus urbanos e intermunicipais, para variar, tudo foi feito pela metade. Depois veio o Trensurb e melou a ideia.