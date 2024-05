Chuva deve retornar na quarta, mas sem força para agravar cheias

maior tragédia climática do Brasil A chuva deve voltar na quarta-feira (8), mas sem força para agravar as cheias, segundo a meteorologista Estael Sias, da Metsul. O sol voltou a brilhar em boa parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (6), após diversos dias de muita precipitação de água, que gerou a, segundo a meteorologista Estael Sias, da Metsul.

“Os modelos projetam que na quarta-feira a chuva se espalha, mas a boa notícia é que perde força ao se espalhar, ao chegar às áreas da Grande Porto Alegre e também nos vales. Em geral, os modelos indicam baixos acumulados de chuva na quarta-feira. Entre quinta e sexta, a chuva recua novamente na direção da fronteira com o Uruguai e a perspectiva é de o tempo firmar na maioria das regiões”, alivia a meteorologista.

Portanto, com relação a esta semana, a Metsul avalia que a chuva não irá agravar o cenário de cheia nos rios mais críticos. “Poderíamos ter alguma situação natural do escoamento dos rios e arroios na direção da Lagoa dos Patos, mas, em termos de chuva e problemas relacionados à chuva, ficaremos mais atentos aos municípios da Zona Sul e da fronteira com o Uruguai”, detalha.

Na próxima semana, no entanto, o Rio Grande do Sul poderá ter a chuva retornando de forma mais abrangente e com volumes maiores em diversas regiões.

O que fez o tempo mudar



Neste começo de semana, uma massa de ar seco e quente predomina e garante tempo firme com sol nesta segunda e terça-feira na grande maioria das regiões do Estado. A exceção é a fronteira com o Uruguai, que já teve temporais mais cedo, e a expectativa é de ao longo desta segunda-feira e da terça seguir com instabilidade. A chuva pode ser forte e há risco de temporais com raios, vendavais e até mesmo queda de granizos. Os acumulados de precipitação podem ser altos, trazendo transtornos, especialmente entre a Campanha e a Zona Sul.