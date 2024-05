Saiba como ajudar em Porto Alegre e no Interior do Estado

A solidariedade é fundamental para ajudar o Rio Grande do Sul a atender as vítimas de sua maior tragédia climática. Todo auxílio é bem-vindo, mas é importante observar as necessidades em cada etapa de socorro para que a ajuda ocorra de forma efetiva.

Como ajudar o Estado

Procure informações com a prefeitura e a defesa civil de sua região para saber como ajudar na sua localidade.

Doações via chave Pix

Conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38)

Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é “SOS Rio Grande do Sul” e que o banco é o Banrisul.

Doações internacionais

Zona do Euro

Banco Standard Chartered

Bank Frankfurt

Swift: SCBLDEFX

Conta: 007358304

Zona do Dólar

Banco Standard Chartered

Bank New York

Swift: SCBLUS33

Conta: 3544032986001

Para ambos os casos, é preciso informar:

Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1

Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Como ajudar Porto Alegre

Doação via chave Pix

Doações podem ser feitas via chave Pix 92963560000160, que é o CNPJ da prefeitura de Porto Alegre, e escolher um valor a ser doado. Qualquer quantia é aceita, independentemente do valor. A chave já está em operação.

Doações internacionais

Conta corrente

Iban: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Pontos de coleta de donativos

Principais necessidades são colchões, produtos de higiene e água



Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS)

Avenida Santana, 440. Funcionamento das 9h às 18h.



Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers)

Rua Coronel Ponte Real, 975, 24 horas. À noite, a entrega deve ser feita no estacionamento em frente, na rua Corte Real, 968.



Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers)

Rua Bernardo Pires, 415, das 9h às 19h.



Opinião

Jose do Patrocínio, 834, das 9h às 19h



Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)

Avenida Senador Tarso Dutra, 170. Funcionamento das 9h às 18h.



Ponto de coleta de donativos para animais

Os animais necessitam de doações de casinhas e camas de cachorro, coleira, guia, gradil e colchões. A prefeitura solicita que as pessoas não levem os itens diretamente aos abrigos municipais. Os mantimentos são organizados e encaminhados conforme demanda no depósito da Defesa Civil, localizado na rua La Plata, 693.