Mecânica de Porto Alegre oferece reparos gratuitos para carros utilizados em resgates e ações voluntárias

Na sequência da maior enchente da história de Porto Alegre, a comunidade tem se unindo cada dia mais para ajudar aqueles que foram afetados. Vendo que muitos destes voluntários estavam utilizando seus próprios veículos, Gabriela Koslowski, proprietária da oficina mecânica Gabriela K, está liderando uma iniciativa para consertar gratuitamente os veículos danificados durante resgates, transportes solidários, transportes de doações e qualquer transporte que envolva o auxílio da população.



Com duas unidades de sua oficina localizadas em áreas não afetadas pelas inundações, Gabriela decidiu agir diante da situação crítica da cidade. Conscientes de que muitos dos carros usados no resgate de pessoas estavam sofrendo danos severos devido à água, lama e detritos, ela e o marido abriram as portas para fornecer reparos gratuitos a esses heróis anônimos.



"Decidimos abrir a mecânica para receber essas pessoas que estão trabalhando nos resgates, que estão levando mantimentos para abrigos, abastecendo lugares, carregando pessoas e fazendo caronas solidárias", conta a empreendedora. " É uma função crucial, e vimos muitos carros quebrando devido às condições severas ", afirma.

A iniciativa de Gabriela não passou despercebida. Com a ajuda de parcerias e doações, eles têm conseguido fornecer mão de obra e até mesmo algumas peças essenciais gratuitamente. "Conseguimos doações de óleo para trocar nos carros e até mesmo um setor de direção novo para uma Ranger, que custaria cerca de R$ 9 mil", compartilha.



No entanto, a empreendedora ressalta que vem enfrentando desafios nos reparos devido à situação das distribuidoras de autopeças na região, que foram afetadas pelas inundações. Com a ajuda de parceiros e voluntários de outros estados, a mecânica conseguiu a doação de uma carreta de óleo para manutenção de veículos, que está vindo do Paraná.



Apesar desses obstáculos, a empresária permanece determinada em sua missão de ajudar. "Estamos buscando parcerias de fábricas e distribuidoras de autopeças de fora do Estado para conseguir as peças necessárias", comenta. Além dos reparos neste momento de resgate e auxílio à abrigos, a empreendedora pretende que, quando a água baixar e as pessoas retornarem para suas casas, a equipe possa focar em consertos nos carros dos atingidos pela enchente. “Muitos carros ficaram submersos, e queremos ajudar essas pessoas. Se pudermos devolver pelo menos os carros para elas, teremos uma vitória gigantesca”, conta.



Como entrar em contato com a mecânica



Para apoiar ou entrar em contato com Gabriela, mais informações estão disponíveis no Instagram da oficina (@mecanicagabrielak) ou pelo número (51) 99723-1860. As unidades ficam na rua Casemiro de Abreu, nº 670, no bairro Rio Branco, e na avenida Ipiranga, nº 8011, no bairro Partenon.