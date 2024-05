Feira de Moda Plus Size reúne doações de roupas grandes em Porto Alegre

A mobilização para ajudar a população atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul segue ganhando reforços. Viviane Lemos, sócia da Feira de Moda Plus Size BPSPOA, iniciou a arrecadação de doações de roupas em tamanhos grandes. A feira também está recolhendo doações via Pix para compra de roupas íntimas.

Viviane conta que faltam roupas em tamanhos maiores para atender as pessoas que estão em abrigos em virtude das chuvas. "Temos informações de que não tem roupas tamanho grande nos abrigos. Recebi fotos de uma mulher enrolada em um lençol. Não tem como conceber uma situação dessa", lamenta a empreendedora. "Decidi reagir e chamei uma amiga, a Elisa Anjos da loja Gorda Sim, para começarmos a arrecadar roupas no último sábado (4). Não tínhamos dimensão de como ia ser. Ela começou a arrecadar com as clientes dela lá na Zona Norte, e eu fui agilizando aqui na Zona Sul", conta. A ação ganhou força com a divulgação de influenciadoras do segmento. "Entrei em contato com a Jéssica Lopes, que é uma influenciadora aqui do Sul, e fiz um conteúdo pedindo. Quando ela postou, mais gente viu. Chegou em influenciadoras grandes, como a Ellen Valias, do @atleta_de_peso, Ju Romano e a coisa começou a tomar uma grande forma", conta Viviane.

Até o momento, 1.116 peças de roupas plus size foram doadas . As arrecadações são de peças a partir do tamanho 46, masculinas e femininas. Além disso, a BPSPOA está com um Pix para arrecadação de verba para compra de roupas íntimas e também peças masculinas. "Recebemos muita doação da Plusman (loja masculina de roupas plus size). Ela fez uma limpa no estoque e doou mais de 50 peças. Compramos cuecas e roupas com ela pelo preço de custo, mas ainda assim não vai ser suficiente. O Pix estamos usando para comprar cueca, calcinha e moda masculina, que a gente entendeu que não vai receber tantas doações", explica Viviane, que acredita que é hora de cada empreendedor fazer o que pode para contribuir. "É um momento de olhar dentro das suas possibilidades para poder ajudar. Estou arrasada e muitas pessoas estão, mas decidi usar essa dor para mobilizar. E usar um pouco do espaço de credibilidade que temos para fazer as coisas acontecerem", diz.

As roupas são organizadas em kits por gênero e tamanho, contemplando peças diversas, como calça, casaco e roupa íntima. "Colocamos uma etiqueta dizendo o que tem dentro, porque, quando chega na doação, não precisa manusear. Isso facilita muito para quem está fazendo as triagens", aconselha Viviane.

A empreendedora emociona-se ao contar da mobilização da comunidade da feira para ajudar os atingidos pelas cheias que precisam de roupas plus size. "Arrecadamos de R$ 11 mil. Estou bem surpresa. Estou fazendo toda noite a prestação de contas. E isso dá mais credibilidade para as pessoas continuarem doando, porque estou vendo inúmeros relatos de golpes", avalia. "É uma ação da feira potencializada por inúmeros apoiadores, entre lojas, pessoas físicas, influenciadoras do RS e do Brasil", define.

Como doar roupas plus size para os atingidos pelas enchentes

site centralizando as orientações para doação, onde constam todas as informações necessárias e com o Pix para compra de roupas íntimas; • A BPSPOA criou um, onde constam todas as informações necessárias e com o Pix para compra de roupas íntimas;

• As peças recolhidas são a partir do tamanho 46, masculino e feminino;

• As entregas e envios pelos Correios podem ser feitas para o endereço rua Gabriel Mascarello, nº 140, 202, bairro Teresópolis.