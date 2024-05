Empreendedores fazem corrente de solidariedade para ajudar atingidos no RS

Este é o caso do Sando, empreendimento localizado na avenida Independência, n° 1211, dentro da Galeria Moinhos de Vento. O negócio, que abriu há cerca de um mês, não tem medido esforços para ajudar os refugiados climáticos, assim como os moradores do local. Além de servir como ponto de doação, o restaurante especializado em sanduíches japoneses também está se colocando à disposição dos moradores do bairro que se encontram sem luz ou água. É o que conta Gustavo Igor, um dos sócios da operação. “Nossa cozinha é muito pequena, então vimos que não daríamos conta de produzir. Focamos mais em receber doações e repassar para quem precisa”, explica.



Além disso, uma porcentagem das vendas do empreendimento está sendo repassada para lugares que estão produzindo marmitas solidárias. "Ontem, levamos 20 quilos de sobrecoxa desossada, pão e frios para o restaurante Solos. Eles estão produzindo marmitas e servem o café da manhã, almoço, lanche e jantar pras pessoas", explica Gustavo.

A empreendedora Fernanda Berté, uma das sócias do Brita, bar da Cidade Baixa, conta que o começo da semana foi marcado por intensas doações. O espaço, agora isolado em virtude dos alagamentos do bairro, foi ponto de coleta de itens necessários, que foram distribuídos pela equipe. "Nosso papel, com certeza, é prestar o apoio possível. Não somos um local de abrigo, mas nos esforçamos para ser um local de apoio, seja arrecadando um valor, roupas, produtos de higiene. Mesmo fechados, a gente se importa muito em poder dar suporte para as pessoas que precisam", afirma empreendedora sobre o papel dos negócios nesse momento.

Bruna Trufas mobiliza apoio em Canoas

Uma das empreendedoras mais conhecidas de Canoas, Bruna Tossi Longarai, à frente da marca de doces Bruna Trufas, tem mobilizado forças para amparar a população de uma das cidades mais atingidas pelas enchentes. Mais de 60% de Canoas ficou embaixo d'água. Bruna conta que, na última terça-feira (7), fez a doação de mais de 700 doces. Os itens estão sendo distribuídos para serem entregues aos recém-resgatados que, muitas vezes, pela quantidade de horas sem comer, estão com a glicose baixa.

"Tinha insumo na empresa, decidi produzir o que tinha para distribuir doces, que não é um produto básico, mas acabou se tornando nos resgates. Deixamos para que distribuíssem aos resgatados como forma de realmente dar uma equilibrada na glicose, e também distribuímos para pessoas que estavam na rua, desabrigadas, em abrigos, para voluntários, e foi algo impressionante. Como distribuo cestas básicas, eu vejo a reação das pessoas, mas quando distribuí o doce foi um acalento inexplicável", comenta Bruna.

Além da distribuição dos doces, a empreendedora também disponibilizou seu curso, que custa R$ 597,00, por R$ 39,90. Em duas horas, Bruna arrecadou R$ 82 mil com as vendas. "É meu curso mais completo de gestão, de empreendedorismo. Disponibilizei por um valor simbólico para que a gente conseguisse dar vazão e, com esse dinheiro comprar remédio, fralda, água, cesta básica. É uma frente que conseguimos escalar a nível Brasil para quem quiser ajudar , e, juntamente, capacitar as pessoas", diz Bruna, emocionando-se com um depoimento que recebeu. "Teve um relato muito emocionante de uma menina que disse ‘vou dar para a minha mãe, ela está em um abrigo, perdeu tudo, mas tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com esse curso’. Não tem como explicar."

Extremamente identificada com sua cidade-natal, a empreendedora lamenta as perdas de Canoas, ao passo que reafirma o quão gratificante é poder colocar a força de sua marca para amparar a população em um momento tão adverso. "Até me emociono. Para qualquer lugar que vou do mundo, sempre digo que Canoas é meu lugar. Não existe lugar melhor no mundo que Canoas. E ver a minha cidade nesse estado é devastador, ao mesmo tempo que eu, no meu humilde trabalho, posso contribuir com informações, porque a prefeitura me contatou para informar sobre a evacuação do bairro Niterói. Contribuir com organização, com comida, água, é indescritível", orgulha-se.