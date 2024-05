Óticas criam campanhas para doação de óculos para atingidos pelas enchentes

Pensando nas pessoas atingidas pelas enchentes da última semana no Rio Grande do Sul, óticas de Porto Alegre criaram ações de doação de armações de óculos. A Willy, ótica com duas unidades em Porto Alegre, e a Coliseu, rede que opera há 55 anos no Estado, estão com campanhas para doação de armações.

A Willy, que tem unidades no Moinhos de Vento e Cidade Baixa, além de doar peças próprias, está arrecadando doações de armações e contando com apoio de oftalmologistas para consultas. Tiago Camara, um dos sócios da marca, conta que a iniciativa surgiu a partir do contato com médicos e clientes. "Recebemos alguns chamados de pessoas sugerindo, oferecendo ajuda na parte de consultas, e realmente abraçamos", conta o empreendedor. "Estamos recebendo doação de armações e vamos disponibilizar do nosso estoque também. Inicialmente, cerca de 300 armações e lentes que temos em estoque", explica.

Agora, Tiago destaca que a busca é por parceria com laboratórios e fabricantes para doação de lentes. "Muitos oftalmologistas já ofereceram ajuda para a parte de consultas", diz. Pessoas que precisem de armações devem entrar em contato pelos telefone (51) 98926-7973 ou (51) 99753-4975 . "Estamos organizando uma lista. Vamos primeiro fazer as consultas e depois fazer a confecção dos óculos", pontua Tiago. Para o empreendedor, a força dos negócios será importante para a recuperação do Estado. "Acho que é muito importante que todo mundo que tem condições, que não foi muito afetado diretamente, ajude. A classe empresarial vai fazer parte da recuperação do Estado", afirma.

A unidade do Moinhos de Vento da Willy, na rua Padre Chagas, nº 58, segue em operação para receber as doações de armações. A loja da Cidade Baixa foi fechada na segunda-feira (6), a partir do alerta para alagamento no bairro.

Coliseu leva campanha para Caxias, Novo Hamburgo e Canoas