Voos pela Base Aérea de Canoas

coluna Plano de Voo, Jornal do Comércio, 09/05/2024 Com o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, devido à enchente que tomou conta do local, a Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana, começou a ser usada para voos de passageiros, além de transporte humanitário (). A base aérea de Canoas sempre deveria ter servido à população como cívico-militar. Já há aeroportos no Brasil assim. Seria uma forma de receber uma maior quantidade de voos domésticos no RS. (Daniel Bittencourt)

Passaportes

JC, 10/05/2024 Com o fechamento do posto da Polícia Federal no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, a Polícia Federal retomou a entrega de passaportes na Superintendência Regional, na avenida Ipiranga (). Muito obrigada pela matéria. Estamos apreensivos para pegar o passaporte e para quem precisa sair é necessário. Obrigada e que consigam agilizar as entregas. (Ana Paula Ecker)

Água

A prefeitura de Viamão, através da Defesa Civil e Guarda Municipal, enviou três barcos, sistema de radiocomunicadores e um jet ski para dar agilidade às obras de reparo que acontecem na Estação de Tratamento de Água em Alvorada. No bairro Capororoca, em Viamão, onde moro, ficamos abandonados, sem carro-pipa, por mais de 10 dias. (Nilton Cesar Pereira Barboza)

Segurança

JC, 10/05/2024 O governo gaúcho autorizou o chamamento de mais de mil policiais da reserva para reforçar a segurança no Rio Grande do Sul após o desastre climático. A medida é uma resposta à insegurança registrada em bairros alagados e nos alojamentos da Região Metropolitana e de Porto Alegre (). Uma tragédia dessa magnitude e ainda temos que presenciar saques. Isso não pode continuar, é necessário uma reação exemplar que puna esses canalhas. Precisamos reagir! (Sérgio Tostes de Escobar)

Imbé e esgotos

Site do JC, 25/04/2024 A partir de novembro, o esgoto tratado de Xangri-Lá será levado por uma tubulação até Osório, sendo despejado no rio Tramandaí, que deságua no mar, nos limites dos municípios de Imbé e de Tramandaí (). A população de Imbé certamente não quer efluente no Rio Tramandaí. Neste ano, durante a temporada, passamos alguns períodos com praias impróprias para banho. A situação, certamente, só vai piorar, o que acabará dificultando o turismo, afetando diretamente o comércio da região. Temos aqui a pesca cooperativa, que é ensinada e passada por gerações, que também será prejudicada. A real questão é que a população mais vulnerável será diretamente atingida, pagando o preço mais alto, para que praias mais ricas não sofram com os resultados do crescimento imobiliário exacerbado. Mais uma vez a especulação imobiliária causando danos ao meio ambiente e à vida. (Natália Campos)