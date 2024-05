Governo do Estado chama mais de mil policiais aposentados para reforçar segurança

O governador Eduardo Leite autorizou o chamamento de mais de mil policiais da reserva para reforçar a segurança no Rio Grande do Sul após o desastre climático que deixou cerca de 165 mil pessoas desalojadas e outras 67 mil em mais de 400 abrigos públicos. A medida, através do programa Mais Efetivo, surge em um momento em que relatos de insegurança aumentam em bairros alagados e nos alojamentos da Região Metropolitana e de Porto Alegre. “Os casos de abuso que foram relatados, as pessoas foram presas. Observamos casos de abuso que, infelizmente, envolvem familiares de crianças. A situação nos abrigos escancara isso e dá a oportunidade de reação do poder público”, disse o governador em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (9). Leite também afirmou que a possibilidade de abrigos dedicados a mulheres e crianças está sendo estudada. O Secretário de Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, explicou que nos seis casos de crime sexual de que se teve ocorrência, todos os envolvidos foram presos. Ele também considerou que há um esforço de policiamento ostensivo para coibir saques, crime que já resultou em 41 prisões até o momento. Além dos mil homens da Brigada Militar que devem reforçar a segurança no Estado, ocorrerá o chamamento de mais 260 policiais civis para atuar em abrigos. “Até sexta-feira as inscrições ficam abertas. No sábado, eles receberão treinamento para atuar com os equipamentos nos abrigos”, apontou o secretário.