Guaíba fica abaixo dos 5m pela primeira vez desde sábado passado

O nível do Guaíba recua continuamente nesta quinta-feira (9). A última medição registrada, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Agência Nacional de Águas (ANA), às 14h15min registrava 4,92m.

É a primeira vez que o corpo d'água registra medição menor que os cinco metros, desde que ultrapassou essa marca no último sábado (04). No início da manhã, a água estava em 5,06m, caindo depois para 5,04m e na leitura das 10h para 5,03m. Porém, a medição ainda ultrapassa a cheia histórica de 1941, que teve seu pico em 4,76m e está abaixo do pico da atual cheia, de 5,35m.

Previsão para os próximos dias

Apesar da recente diminuição no nível d'água do Guaíba, os cenários de previsão reafirmam que a cheia deve ser duradoura, segundo modelo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As informações foram publicadas no site do Instituto.

O modelo de previsão, que utiliza a combinação de observações de chuva e vazão dos rios, modelo de previsão meteorológica, hidrológica e hidrodinâmica, prevê níveis níveis abaixo de 5 m reduzindo ao longo da semana. Porém, o Instituto segue tendo como preocupação a possibilidade de repiques, seja por novas cheias, seja por ventos.

O nível ainda poderá retornar à marca dos 5m por efeito de chuvas previstas para o fim de semana. Ainda, caso o cenário de forte vento sul ocorra, há chance de haver elevação adicional de cerca de 20cm. Porém, caso não ocorra chuva, o órgão prevê uma redução gradual, que ainda se mantém no nível dos 4m por mais uma semana.

Ressalta-se, também, que os afluentes Jacuí, Sinos e Gravataí apresentam lenta redução, e níveis elevados. Enquanto Taquari, que também reduz lentamente, nível moderado.

Segundo o órgão, é previsto chuva de 10 a 20 mm em algumas partes do Estado e até 40 mm na parte sul. Não há previsão de precipitação significativa nas próximas 24h, com exceção da fronteira norte do RS.

Ainda, há previsão de precipitação elevada nos próximos 5 dias podendo ter acumulados maiores de 200 mm entre sexta-feira (10) e domingo (12) em muitas partes do RS, incluindo as bacias do Guaíba e Taquari-Antas. O órgão também cita a previsão de vento sul mais intenso podendo chegar a mais de 50 km/h na lagoa dos patos entre domingo e segunda feira.