Base Aérea de Canoas começa a receber voos em alternativa ao Salgado Filho

Com o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, a Base Aérea de Canoas (Baco), na Região Metropolitana, vai ser usada para voos comerciais de passageiros, além de transporte humanitário. O primeiro voo com doações chegou nesta quarta-feira (8). Já voo comercial é previsto para ter início na sexta-feira (10).

Sem o terminal da Capital, companhias aéreas também buscam direcionar voos para Santa Catarina . A Gol oferta ônibus para deslocamento de Florianópolis a Porto Alegre. Segundo a Fraport Brasil, 86 mil passageiros deixaram de embarcar e desembarcar de sexta-feira (3) a essa terça-feira (7).

A estrutura, ao lado da Capital, vai receber também aviões com profissionais e voluntários que vêm para auxiliar no socorro e recuperação de estragos na maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. A aeronave Embraer E1 aterrissou por volta das 15h na pista da Baco com 1,5 tonelada de itens como água, cobertores, absorventes, fraldas e soro fisiológico.

O Salgado Filho, que está inundado, poderá ficar fechado até 30 de maio, segundo comunicado oficial que foi feito à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Caso o nível da água reduza para condição uma operacional antes desse prazo, o complexo administrado pela concessionaria Fraport Brasil pode ser reaberto.

O primeiro voo dentro da operação na Base Aérea canoense foi na tarde desta quarta-feira (8). Uma aeronave da companhia Azul com doações desembarcou na pista.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) explicou que a estrutura será usada para voos comerciais para "suprir a demanda decorrente do fechamento do Aeroporto Salgado Filho". A FAB detalha ainda, na nota, que a medida é parte de uma "coordenação planejada entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a FAB, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e as companhias aéreas".



Pela nota, as operações serão divididas em fases. A primeira começou nesta quarta-feira, com o voo humanitário da Azul, que saiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas. O terminal na cidade paulista recebe materiais de mais de 500 postos de arrecadação organizados pela companhia. A aeronave também trouxe carga que estava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil. .



A fase 2 do uso da Baco será nesta quinta-feira (9). A previsão é que aviões de quatro empresas aéreas e da FAB façam desembarques em cinco horários: 7h, 9h, 11h, 13h e 15h. A fase 3 terá transporte de passageiros que estão fora do Estado, considerada como um a repatriação de moradores. A tendência é que mais voos com passageiros sejam realizados como alternativa. Os voos estão sendo cancelados pelas aéreas.

A Fraport Brasil informa que mais de 86 mil passageiros deixaram de ser transportados em 695 voos desde a noite de sexta-feira (3), quando o Salgado Filho teve operação suspensa. A média é de 165 voos diários, entre pousos e decolagens, domésticos e internacionais.

A projeção da concessionária é de 4,7 mil voos e 491,54 mil passageiros afetados caso pelo período de fechamento, considerando o limite de 30 de maio.

Inundação no Aeroporto de Porto Alegre

Voos cancelados, entre pousos e decolagens:

Sexta (3/5): 33

Sábado (4/5): 145

Domingo (5/5): 153

Segunda (6/5): 183

Terça (7/5): 181

De 8/5 a 30/5: 3.997 (de 3 a 30/5: 4.692)

Média e total de passageiros afetados:

Sexta (3/5): 4.033

Sábado (4/5): 18.180

Domingo (5/5): 20.019

Segunda (6/5): 21.487

Terça (7/5): 22.306

De 8/5 a 30/5: 491.322 (de 3 a 30/5: 577 mil)

Fonte: Fraport Brasil