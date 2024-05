Aéreas reforçam voos em SC e usam ônibus entre Florianópolis e Porto Alegre

companhias aéreas estão ampliando a oferta em terminais em Santa Catarina. A Azul ampliou em 16 voos extras desta terça-feira (7) a 13 de maio ligando o aeroporto de Viracopos, em Campinas, para Florianópolis, Navegantes e Jaguaruna. A Gol direciona voos para terminais no estado vizinho e colocou ônibus ligando terminal de Florianópolis com Porto Alegre. Ante o fechamento do Aeroporto Internacional de Porto Alegre em meio à tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul,. Aampliou em 16 voos extras desta terça-feira (7) a 13 de maio ligando o aeroporto de Viracopos, em Campinas, para Florianópolis, Navegantes e Jaguaruna. Adireciona voos para terminais no estado vizinho e colocou ônibus ligando terminal de Florianópolis com Porto Alegre.

O aeroporto da capital catarinense, administrado pela Zurich Airport Brasil, informou, em nota, que tem capacidade para atender o dobro da demanda atual. Segundo a Zurich, houve acréscimo de dois voos extras para Viracopos nesta terça-feira. "Os voos são operados pela Azul para atender passageiros que saíram do aeroporto da capital gaúcha e vão viajar por Florianópolis", detalha a concessionária.

Nos dias seguintes à suspensão das operações no Salgado Filho, que ocorreu na noite de sexta-feira (3) devido à inundação da pista e instalações que impactam as manobras de aeronaves, as companhias chegaram a colocar ônibus à disposição de passageiros para fazer a transferência a Florianópolis. Agora isto não está ocorrendo.

A Azul está utilizando aviões com maior disponibilidade de assentos para dar conta de maior demanda. Em vez de usar o ATR e Embraer E1 e E2, com 70, 118 e 136 assentos, respectivamente, a aérea está colocando em operação mais unidades do Airbus A320Neo, com 174 assentos.

"As mudanças na operação têm como objetivo oferecer mais opções para clientes que estão no Rio Grande do Sul", justifica a companhia. A oferta de aeronaves de maior porte também auxilia em outra frente, que é a do transporte de doações.

A Gol afirmou, em nota, que "está flexibilizando a troca de aeroporto de destino para passageiros que precisam ir até o Rio Grande do Sul". A companhia coloca alternativas de terminais na Região Sul. Florianópolis é o destino mais buscado, devido à ligação rodoviária. As conexões usando outros aeroportos existentes no Estado com voos da aérea não têm sido ofertadas devido à interdição das estradas.

A empresa disponibiliza ônibus entre Florianópolis e Porto Alegre "de acordo com a demanda e necessidade dos clientes", diz a Gol. Segundo a companhia, foram feitas três viagens desde domingo (5). "Não há horário fixo para esses ônibus, e até o momento foram transportados 81 pessoas", completa a Gol.