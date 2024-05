Latam amplia voos para compensar fechamento do aeroporto de Porto Alegre

A Latam ampliou a oferta de voos para dar conta da demanda que surge em função do fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A companhia adicionou 46 voos extras semanais entre São Paulo e os aeroportos de Jaguaruna e Florianópolis, em Santa Catarina, e Caxias do Sul a partir desta sexta-feira (10).

LEIA MAIS: Aéreas reforçam voos em SC e usam ônibus entre Florianópolis e Porto Alegre

A medida foi tomada para manter Porto Alegre (RS) e sua região metropolitana conectada com o restante do Brasil e atendida em suas necessidades de transporte de pessoas e cargas. As operações no aeroporto da capital gaúcha estão suspensas até 30 de maio em virtude dos impactos das fortes chuvas.



No período, a operação Guarulhos-Florianópolis-Guarulhos será temporariamente ampliada de 10 para 14 voos diários, Guarulhos-Jaguaruna-Guarulhos passará de 2 para 4 voos diários, enquanto a operação na Serra Gaúcha receberá mais 4 voos semanais na rota Guarulhos-Caxias do Sul-Guarulhos, somadas às 10 já existentes na rota Congonhas-Caxias do Sul-Congonhas.

Adicionalmente, a LATAM aguarda da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) a suspensão da medida cautelar que limita o número de voos no aeroporto de Caxias do Sul (RS), o que permitirá adicionar outros 10 voos extras semanais na localidade.







Todas as rotas com incrementos emergenciais da LATAM na Região Sul do Brasil são operadas com aeronaves A321 (capacidade para até 216 passageiros) e A320 (capacidade para até 174 passageiros).







A LATAM reforça que está comprometida em oferecer e operar uma malha aérea emergencial para apoiar o acesso de pessoas e recursos à região, e também avalia a necessidade de novas medidas com meios próprios ou de parceiros para manter o Rio Grande do Sul conectado a todo o Brasil.