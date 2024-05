PF retoma entrega de passaportes em novo local em Porto Alegre

Com o fechamento do posto em shopping center em Porto Alegre, a Polícia Federal retoma a entrega de passaportes em local alternativo. A partir desta sexta-feira (10), o documento pode ser retirado na Superintendência Regional do órgão, na avenida Ipiranga, 1365, no bairro Azenha, próximo ao Centro da Capital.

No prédio, funcionava antigamente o serviço de emissão, antes de ser transferido para o espaço no segundo piso do Praia de Belas Shopping. O shopping está fechado desde domingo (5) devido às inundações que atingem a orla do Guaíba. Não há previsão de retorno das operações no empreendimento.

No novo local, a operação de retirada é de segunda à sexta-feira, das 13h às 18h, informa a PF, em nota.

Mesmo com a medida temporária, o órgão pede que as pessoas em situações mais emergenciais façam contato pelo telefone (51) 3235-9197 ou e-mail [email protected] . Outra dificuldade para a confecção do documento é que a confecção é feita pela Casa da Moeda, que faz o envio pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, também fechado pelas inundações.

O complexo do Salgado Filho completa uma semana fora de operação nesta sexta-feira (10)

Muitos usuários têm relatado ainda dificuldades de acesso ao site da PF, que estaria ocorrendo mesmo antes da crise climática que atinge do Estado. O órgão não chegou a esclarecer se há problema e quanto isso afeta a emissão. Não estão sendo feitos agendamentos para a confecção do documento.