As áreas alagadas e os aterros de Porto Alegre

coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, edição de 08/05/2024 Construído após a grande enchente de 1941, o aterro Praia de Belas, em Porto Alegre, é uma das áreas que está alagada desde o fim da semana passada e não há previsão de quando começará a baixar. Em outras regiões, como Cidade Baixa, Centro, Floresta, São Geraldo, Navegantes e Humaitá, verte água por bueiros onde, em situações normais, a água da chuva deveria ser drenada (). Simplesmente não há um mapa de cota de inundação dos rios correlacionando com as cotas de terrenos. Assim fica imprevisível até onde a água irá. Não temos nenhuma informação com antecedência para um mínimo de planejamento de evacuação. Sistemas de contenção ineficazes e de informações também. (Daiane Machado)

Áreas Alagadas II

Porto Alegre precisa com urgência dragar lagos e rios para que se melhore a condição de escoamento dessas águas. Acho que o governo nunca se preocupou com o assoreamento dessas águas, nunca foi feito um trabalho nesse sentido. (Cesar Miguel Artemenko)

Bento Gonçalves

Site do JC, 08/05/2024 Na quarta-feira, a prefeitura de Bento Gonçalves voltou a realizar a evacuação das regiões atingidas pelos deslizamentos e enchentes na última semana. Uma análise realizada pela equipe técnica de geólogos constatou rachaduras e possibilidades de novos deslizamentos (). Muitas áreas com morros estão encharcadas. Houve uma ocupação desordenada em massa de áreas necessárias para a manutenção do ecossistema. Por isso, é preciso tirar pessoas que vivem nessas áreas definitivamente. (Clarisse Santana)

Aviação

coluna Plano de Voo, JC, 08/05/2024 Ante o fechamento do Aeroporto Internacional de Porto Alegre em meio à tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul, companhias aéreas estão ampliando a oferta em terminais em Santa Catarina (). Precisam aumentar voos para Caxias do Sul, Pelotas e, também, no Aeroclube de Porto Alegre. (Giordano Figini)

Varejo

coluna Minuto Varejo, JC, 25/04/2024 O Cestto, primeiro atacarejo do Grupo Zaffari em Porto Alegre, está quase pronto. A construção gigante, em formato de caixa sob as cores grafite e vermelho, que fazem parte da identidade visual da marca, contrasta no cenário do bairro Tristeza, na Zona Sul da Capital (). A obra tem causado muitos transtornos no trânsito. Além disso, cortaram todas as árvores que havia no terreno e reduziram consideravelmente a calçada na avenida Copacabana. Lamentável. (Raquel Hermann Knies)