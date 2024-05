Com previsão de novas chuvas, Bento Gonçalves retoma evacuações

A Prefeitura de Bento Gonçalves voltou a realizar novamente, a evacuação das regiões atingidas pelos deslizamentos e enchentes na última semana. A ação ocorre nesta quarta-feira (8) e tem o objetivo de retirar todas as famílias que voltaram às residências e evitar o deslocamento de pessoas nestes locais. O alerta abrange as comunidades de Faria Lemos e Tuiuty, e outras áreas de risco.





Na terça-feira (7) foi feita a análise pela equipe técnica de geólogos que constatou rachaduras e possibilidades de novos deslizamentos. As famílias podem procurar o Salão da Comunidade Nossa Senhora do Rosário, em Faria Lemos para abrigo. Nas últimas semanas 1.005 pessoas foram resgatadas e sete óbitos registrados.



Em vídeo publicado no site da Prefeitura, o prefeito Diogo Siqueira reforçou o pedido às famílias, destacando que preferia pecar pelo excesso diante da previsão de novas chuvas e constatação de fissuras em vários pontos do interior. As equipes de resgate reúnem servidores da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros, além de voluntários.