RS tem 414 municípios afetados pelas enchentes; 95 mortes são confirmadas

As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul atingiram 414 municípios. É o que mostra o boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado às 9h desta quarta-feira (8). De acordo com o levantamento, 95 mortes foram confirmadas e quatro óbitos estão em investigação.

O número de desalojados pela tragédia climática no Estado é de 158.992 pessoas. Mias de 66 mil estão em abrigos e 128 pessoas estão desaparecidas.

Veja os dados completos do boletim das 9h desta quarta-feira:

• Municípios afetados: 414

• Pessoas em abrigos: 66.434

• Desalojados: 158.992

• Afetados: 1.450.078

• Feridos: 372

• Desaparecidos: 128



Óbitos confirmados: 95

Bento Gonçalves (6)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (3)

Capela de Santana (1)

Capitão (2)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Esteio (1)

Farroupilha (1)

General Câmara (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (3)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Sobradinho (1)

Taquara (2)

Três Coroas (3)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)



Óbitos em investigação*: 4

Caxias do Sul (1)

Pinhal Grande (1)

Santa Maria (1)

Três Coroas (1)