Mais de 408 mil pessoas seguem sem energia elétrica no RS

De acordo com boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (8) pelo governo do Estado, mais de 408 mil pessoas seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Em virtude das cheias, a CEEE Equatorial informa que 198.050 pontos seguem sem energia elétrica, o que representa 11% dos clientes. Já na RGE Sul, 210 mil pontos estão sem energia elétrica, sendo 6,8% do total de clientes. Em relação às rodovias estaduais, são 85 trechos em 38 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

O abastecimento de água está sendo retomado em diversos pontos do Estado. Na manhã desta quarta-feira (8), 543.776 clientes sem abastecimento de água. Na manhã de terça, o número era de 649.132 clientes da Corsan sem água.

Os dados fornecidos pelo boletim também informam números referentes às estradas e às escolas do Estado.

Confira o boletim completo

Energia elétrica, água e telefonia:

• CEEE Equatorial: 198.050 pontos sem energia elétrica (11% do total de clientes);

• RGE Sul: 210 mil pontos sem energia elétrica (6.8% do total de clientes);

• Corsan: 543.776 clientes sem abastecimento de água (19% do total);

• Tim: 16 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Vivo: 31 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Claro: 6 municípios sem serviços de telefonia e internet.



Escolas estaduais afetadas



• 941 escolas

• 233 municípios

• 28 CREs

• 327.993 estudantes impactados

• 421 escolas danificadas

• 71 escolas servindo de abrigo



Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 85 trechos em 38 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).