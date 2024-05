Nível do Guaíba baixa para 5,12 metros no início da manhã desta quarta-feira

A medição do nível do Guaíba no Cais Mauá no início desta quarta-feira (8) indica que a água está baixando. A cota do Guaíba é de 5,12m segundo os dados disponibilizados às 6h por meio da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Agência Nacional de Águas (ANA).