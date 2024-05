As cheias que atingem o RS

A cidade de Rio Grande, no sul do Estado, já sente os reflexos da elevação da Lagoa dos Patos, que ocorre em virtude do escoamento da água vinda das regiões afetadas pelas enchentes na metade norte gaúcha, como a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Vale do Taquari. Rio Grande é o único complexo portuário operando no Estado. O município, no entanto, prevê a maior cheia da sua história, afetando toda a região das ilhas e dezenas de bairros (Jornal do Comércio, 08/05/2024). Por favor, é preciso levar a sério os avisos oficiais! As pessoas devem se organizar para sair de suas casas, erguer o que conseguirem e levar seus animais juntos! (Simone Soares)