Mais de 67 mil pessoas estão em abrigos no RS; 130 seguem desaparecidas

A Defesa Civil estadual divulgou, às 18h desta quarta-feira (8), os números atualizados da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul. Conforme os dados oficiais, já são 100 mortes causadas pelas enchentes no Estado.

Um total de 425 municípios foram afetados, atingindo 1.476.110 pessoas. O número de desalojados subiu para 163.786. São 374 pessoas feridas e 67.428 acolhidas em abrigos.

Além dos óbitos confirmados, 130 pessoas seguem desaparecidas e outras duas mortes estão sob investigação para confirmação se tiveram relação com o evento climático.

Lista de óbitos por municípios

Óbitos confirmados: 100

Bento Gonçalves (6)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (4)

Capela de Santana (1)

Capitão (2)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Esteio (1)

Farroupilha (1)

General Câmara (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (4)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (6)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (3)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Sobradinho (1)

Taquara (2)

Três Coroas (3)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)



Óbitos em investigação: 2