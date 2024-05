Resgate de idosos é intenso no bairro Menino Deus

A casa de bomba próximo à Rótula das Cuias foi desligada pela CEEE Equatorial nesta segunda-feira (6). Por conta da medida tomada pela prefeitura de Porto Alegre, a água subiu muito rapidamente nos bairros Cidade baixa e Menino Deus. Na manhã desta terça-feira(7), ela se encontrava na altura da cintura em alguns pontos das avenidas Getúlio Vargas e Érico veríssimo, no Menino Deus.

Na Érico, o Exército Brasileiro deslocou uma equipe vinda de Dom Pedrito para auxiliar no resgaste de moradores do Condomínio Plaza Mirol, que conta com duas torres e 160 apartamentos, e uma quantidade grande de idosos ilhados dentro dos prédios.

• LEIA TAMBÉM: Prefeitura pede evacuação dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus em Porto Alegre

É o caso do médico Irineu Gliker, que estava de plantão no Hospital Conceição na segunda-feira e quando voltou se deparou com o edifício alagado. Já resgatado, Gilker aguardava o regaste da esposa. "Moramos no sétimo andar, mas resolvemos não ficar esperando. Ela está na torre B do condomínio esperando a chegada do resgate", afirmou.

Também moradora do Plaza Mirol, Ana Paula Valim foi retirada das imediações da edificação com diversos gatos. "Estava cuidando dos meus e dos de uma vizinha. Hoje ficou insustentável, imagina ficar 10 dias presa ali dentro. Vale ressaltar que muita gente não quer sair porque está em andares mais altos", declarou Ana Paula.

Na avenida Getúlio Vargas a situação é muito alarmante. Muitos idosos, acamados e pessoas com alguma deficiência seguem sendo resgatados. "Muito cuidado ao fazer esse trabalho pessoal. São pessoas extremamente frágeis", gritavam os voluntários incessantemente.

• LEIA TAMBÉM: Água avança rapidamente em boa parte do bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Por ser algo recente, o local não estava preparado para atender quem era socorrido. "Estamos precisando de muitas coisas, enfermeiros, voluntários da área da saúde, água, colchões para colocar o pessoal que está acamado, uma tenda por causa do sol e caixinhas para prender os animais", pediu a enfermeira voluntária Nicolle Alapont.

Presente no local, o secretário municipal de serviços urbanos Marcos Felipi Garcia fez um apelo aos moradores. "O grande problema é que a Cidade baixa e o Menino Deus são bairros de idosos, por isso estamos pedindo que os familiares orientem essas pessoas de idade a saírem de suas casas", aponta o secretário.