Água avança rapidamente em boa parte do bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Atualizada às 17h

Maria Eduarda Zucatti e Fernanda Crancio

A inundação no bairro Menino Deus avançou durante a manhã desta segunda-feira (6) e culminou com aviso da Defesa Civil e da prefeitura da Capital para evacuação do bairro a partir desta tarde. Por volta das 15h começou a circular nas redes sociais a notificação de alerta. " A CEE Equatorial desligou a energia elétrica da casa de bombas 16m próximo da Rótula das Cuias, por medida de segurança".

água avança rapidamente na região e em direção à Cidade Baixa O aviso diz ainda que a, e enfatiza a orientação para que as pessoas atingidas busquem local seguro em casas de familiares ou nos abrigos temporários.

A água segue acumulando nas vias do bairro desde a avenida Praia de Belas, passando pelo Hospital Mãe de Deus e agora também do outro lado da avenida Ipiranga. Por volta de 11h30min, alagou a rua Barão do Gravataí e começou a avançar pela avenida Múcio Teixeira.

A informação de moradores do bairro é que a água está subindo rápido, invadindo as calçadas e prédios. Na esquina da rua Barão do Gravataí, em frente ao supermercado Nacional, a água invadiu um restaurante e já passa dos 18cm. O mesmo estava servindo como ponto de coleta de doações e produzindo alimentos e lanches distribuídos tanto no Pontal, onde vítimas estão sendo resgatadas, quanto em abrigos espalhados pela capital. Um caminhão está retirando as doações e encaminhando para lugares secos.

Na rua José Francisco Duarte Júnior, uma travessa da Múcio Teixeira, desde sexta-feira (3) à noite começou a chegar a água vinda do Lago Guaíba, depois da Praia de Belas e da Rua Botafogo serem inundadas. Na madrugada de sábado (4), após a chuva insistente que tomou conta da Capital, já avançava por calçadas e entradas das garagens das residências.

Rua José Francisco Duarte Júnior ficou inundada no sábado de manhã. FOTO: Fernanda Crancio/Especial/JC

Embora não esteja ainda totalmente submersa, durante a manhã um caminhão do Exército circulava na via retirando moradores dos prédios. A água já batia no meio do pneu do caminhão por volta das 11h, mas mesmo assim, alguns moradores resistiam a deixar suas casas, mesmo estando sem luz há mais de 24h.

A topografia do bairro, com áreas mais baixas, favorece o espalhamento mais rápido da água. Por essa questão ruas mais altas da Zona Sul da Capital, que têm contato direto com o Guaíba, não foram tão atingidas como no Menino Deus.

Desde o aviso de evacuação do bairro está intensa a movimentação de carros deixando a área, muitos com destino incerto, mas com objetivo de escapar da região. Por conta disso, é registrado congestionamento intenso nas vias que ligam o bairro a outras regiões, como a avenida Ipiranga.