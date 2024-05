Prefeitura pede evacuação dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus em Porto Alegre

A casa de bomba próxima a rótula das cuias foi desligada pela CEEE Equatorial nesta segunda-feira (6). A medida foi tomada em conjunto com a prefeitura de Porto Alegre visando a segurança. A água está avançando rapidamente pela região da Cidade Baixa e Menino Deus, segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Nas redes sociais, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, novamente, fez um apelo à população dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. “Quero recomendar que as pessoas saiam dessas regiões, não fiquem no térreo”. A recomendação, no entanto, é que os moradores da região busquem abrigo seguro em casas de familiares ou nos abrigos disponibilizados pela prefeitura.

Conforme a prefeitura, primeiramente, serão impactadas pelo alagamento as vias Washington Luiz, Demétrio Ribeiro, José do Patrocínio, Rua da República, Lima e Silva, Venâncio Aires, até o encontro com a Getúlio Vargas.