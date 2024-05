Ipiranga e Bento Gonçalves concentram saída de Porto Alegre e registram engarrafamentos

O movimento nas ruas de Porto Alegre está menor do que em dias úteis normais, já que a cidade vive a maior tragédia climática de sua história, e boa parte do território está alagada. Mas as avenidas Ipiranga e Bento Gonçalves, no sentido Centro-bairro (ou Porto Alegre-Viamão), registram movimento incomum nesta segunda-feira, 6 de maio.