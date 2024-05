Confira quais são as alternativas para sair de Porto Alegre

Na tarde deste domingo (5), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu para que os moradores da Capital que possam ir para o litoral deixem a cidade Os principais acessos e saídas de Porto Alegre, pela Zona Norte, permanecem bloqueados devido aos estragos causados pela chuva que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Vias e estradas continuam com bloqueios em razão do acúmulo de água.Na tarde deste domingo (5), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu para que os, uma vez que 70% da cidade está sem água devido à cheia do Guaíba, e a situação nas cidades do Litora é bem mais tranquila.

LEIA MAIS: Melo pede que quem puder deixe Porto Alegre e vá para o Litoral



A Brigada Militar, na manhã deste domingo, divulgou que a ERS-040 permanece sendo uma alternativa para a população que tenta deixar Porto Alegre. A rodovia, em Viamão, pode ser acessada pela avenida Bento Gonçalves ou pela avenida Protásio Alves, através do Caminho do Meio, na Zona Leste.

Para os motoristas que desejam acessar a freeway, a única alternativa é seguir pela ERS-118, a partir do viaduto com a ERS-040.



A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) informou que as saídas da capital pelas avenidas Assis Brasil, Castelo Branco e região do Aeroporto Salgado Filho continuam bloqueadas devido à enchente.