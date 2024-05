A negocição pela área do CT do Grêmio

Jornal do Comércio, 23/04/2024 A prefeitura de Porto Alegre e o Grêmio estão em vias de anunciar um acordo por 60% da área onde hoje está localizado o Centro de Treinamento Parque Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre. O objetivo do município, que propôs a negociação, é ampliar o trecho revitalizado da Orla do Guaíba. No local, deverá ser construído um novo Parque da Orla, nos mesmos moldes do inaugurado em 2021, no trecho 3 (). A escolinha encontra-se nesta área há 55 anos. Conta com sete campos de grama natural e sintético, dois campos com iluminação e, ali, treinam cerca de 900 garotos (as) dos cinco aos 15 anos das categorias da iniciação, formação, seleção e base. Entregar esta área para a especulação imobiliária faturar em cima é um atraso para o clube! (Adail Pedroso Rosa)

Grêmio II

Salvo engano, toda esta área foi doada pela própria prefeitura ao Grêmio no passado. Da mesma forma que a do Inter, em frente ao Beira Rio. Ambas as áreas são nobres para a cidade e para seus cidadãos. Há muitas outras alternativas para os clubes terem seus espaços e CTs. Concordo plenamente que ambas as áreas deveriam retornar ao público e fazerem parte da extensão das etapas do projeto orla do Guaíba. (Alexandre Burmeister)

Cardápios digitais

JC, 23/04/2024 Um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Porto Alegre proíbe a apresentação de cardápios exclusivamente digitais - os populares QR Code - em estabelecimentos da cidade (). Um absurdo a câmara se ocupar com isso! Cada estabelecimento que defina o que achar melhor, ninguém é obrigado a frequentar um lugar que não goste do atendimento, simples assim! (Tatiele Zancheta)

Cardápios digitais II

Acho digno! Nem todas as pessoas têm facilidade com tecnologia, principalmente idosos! (Rodrigo Bueno)

Xis gaúcho

coluna Minuto Varejo, JC, 24/04/2024 O tradicional e popular xis gaúcho, um sanduíche feito na chapa que se aproxima do hambúrguer, mas não é a mesma coisa, vai ser a estreia do Grupo Press em franquia, com a expansão de lojas da rede do Ô Xiss (). Xis é tão gaúcho quanto churrasco e chimarrão. (Tati Feldens)

Orla do Guaíba

Site do JC, 24/04/2024 Decreto da prefeitura de Porto Alegre ampliou em três horas - das 6h às 22h - o fechamento do trânsito de veículos em finais de semana e feriados em parte da Orla do Guaíba (). Boa! O pedestre e o ciclista merecem mais espaço na cidade! (Tiago Fossati Otero)