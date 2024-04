Grupo Press lança franquia de clássico lanche dos gaúchos e depois a de cafeteria

O tradicional e popular xis dos gaúchos, um tipo de sanduíche feito na chapa que se aproxima do hamburguer mas não é a mesma coisa, vai ser a estreia do Grupo Press em franquia. A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado em 2023 o plano do grupo, com sede em Porto Alegre e dono de operações que vão de cafeterias a restaurantes, de adotar o modelo para fazer a expansão de lojas da rede do Ô Xiss.

LEIA MAIS: Ô Xiss estreia no Bom Fim e prepara lançamento de franquia

A CEO e fundadora do Press, Carla Tellini, comentou, na época, que a ideia é levar o lanche para todo o País. Agora a marca tem definido os tipos de unidades de container, rua e shopping center, valores e regras. O braço de cafeteria, o Press Café, também terá franquia. Carla antecipou a informação à coluna em entrevista no começo de 2023 e projetando a operação para este ano.

Em nota, o Press diz que a decisão de franquear o fast-food é uma aposta na na "promessa de atrair um público diversificado, jovem e descolado". Hoje são cinco unidades situadas apenas em Porto Alegre. São duas de rua situadas nos bairros Moinhos de Vento e Bom Fim e três em complexos comerciais e de lazer - Cais Embarcadero, e os shoppings Iguatemi e BarraShoppingSul.

O plano é abrir em cidades com mais de 70 mil habitantes. As primeiras unidades franqueadas devem estrear na Região Metropolitana de Porto Alegre e em Santa Catarina e no Paraná.

"A franquia surge não apenas como uma excelente oportunidade de investimento, com projeções de faturamento anual de até 3 milhões, mas também com todo o suporte e expertise do Grupo Press por trás da marca", elenca Carla, em nota.

A marca espera que a fama do lanche, que ganhou visibilidade primeiro no interior, em cidades como a universitária Santa Maria, que muitos associam à capital do xis, consiga rivalizar com a febre do hamburguer, com influência -norte-americana.



Ô Xiss foi lançado em em 2017. Um dos diferenciais é usar ingredientes frescos, de milho a ervilha, e também ter o pão de produção própria, na fábrica do Press.

Ao detalhar as regras e como vai ser a contratação da franquia, o grupo de gastronomia destaca a flexibilidade dos tipos de lojas e o estilo dos ambientes. "Os espaços têm conceito único, unindo bossa com uma pegada art-deco, sempre explorando formatos geométricos e design abstrato", descreve, na nota sobre o novo negócio.



As três modalidades de loja variam em tamanho, valores, taxas e receita. A contêiner terá a partir de 10 metros quadrados e investimento inicial partindo de R$ 350 mil, com taxa de franquia de R$ 45 mil. O faturamento médio mensal é esperado em R$ 130 mil. O retorno do negócio é projetado para 20 meses.



A unidade de shopping começa em 35 metros quadrados, com aporte inicial que começa em R$ 450 mil. A franquia é de R$ 60 mil, com receita média mensal projetada em R$ 130 mil e retorno em 30 meses. A opção de rua tem a partir de 55 metros quadrados, investimento inicial que parte de R$ 550 mil e franquia de R$ 60 mil. O faturamento médio mensal é previsto em R$ 175 mil, e o retorno do franqueado começa em 25 meses