Prefeitura publica decreto que amplia horário de lazer na Orla do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre publicou decreto na quarta-feira (17) que amplia em três horas o fechamento do trânsito de veículos em finais de semana e feriados em parte da Orla do Guaíba. A medida tem o objetivo de atender demandas de grupos de ciclistas e de corredores.

De 20 de abril em diante, ficará sempre bloqueado o trânsito de veículos na avenida Edvaldo Pereira Paiva, entre a avenida João Goulart e a rua Nestor Ludwig, no sentido Centro-bairro, aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h. O decreto anterior, de janeiro de 1989, que regulava o tema, previa o fechamento das 7h às 20h.

Para o corretor de imóveis Michel de Araújo, que costuma pedalar no local com frequência, o decreto é de grande importância. "Não deixa de ser um incentivo ao esporte, tanto para a corrida, quanto para o ciclismo. O estímulo à pratica de atividade física é sempre muito bem-vindo. A extensão do horário ainda é bacana em dias quentes, permitindo que haja circulação até mais tarde ", descreve.

O ciclista afirma que costuma pedalar em grupos, quase que diariamente na região da orla. Araújo divide seus treinos em diferentes horários. Às vezes bem cedinho, já outras no fim do dia. Independente do horário, a reclamação que fica é a mesma. "A situação vem melhorando, porém ainda sinto uma falta de organização entre ciclistas e pedestres, o que causa diversos acidentes", alerta.

Para Tássia Furtado, que coordena o Bike Anjo em Porto Alegre, essa questão pode ser resolvida com a educação. "Ainda existe um pequeno limbo entre o final do espaço bloqueado e a entrada da ciclovia, mas nada que não possa ser conversado", aponta.

Ainda segundo ela, o número de ciclistas na orla no final de semana é um sinal da falta de espaços seguros em outros pontos da Capital para o lazer. "Ali, logo cedo podemos encontra treino de ciclistas, mas ao longo do dia o número de famílias com uma intermodalidade (bicicleta, patins, skate) entre os mesmos é imensurável. Prolongar esse tempo é dar mais acesso e uma maior interação das famílias com esse espaço da cidade", afirma Tássia.