Jornal do Comércio, 12/04/2024 Várias pesquisas realizadas nos últimos anos mostram que a espiritualidade, a religiosidade e a felicidade têm influência positiva na saúde e no bem-estar das pessoas, o que tem levado a um novo paradigma na Medicina. A afirmação é do cardiologista Fernando Lucchese, que palestrou na reunião-almoço Papo Amigo, da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (). Diante do que li, vejo que estou no caminho certo, tanto que no início de maio próximo atingirei a idade de 92 anos, sem o consumo de bebidas alcoólicas, sem cigarros, rezando e frequentando as cerimônias religiosas. Sempre ocupado e exercendo minha profissão. Muito obrigado, doutor Fernando Lucchese. (Dorvalino João Uez)

Bem-estar II

Está mais do que comprovado! (Michele Rossari)

Desenvolvimento

Entrevista Especial, JC, 22/04/2024 O governo do Rio Grande do Sul lançou um novo plano de desenvolvimento econômico, que irá consultar setores da economia gaúcha e entidades representativas para entender os gargalos da produção no Estado (). Como teremos desenvolvimento perene com o aumento do ICMS? (Lucas Arimatéia)

Transporte

Site do JC, 17/04/2024 A legislação de táxis em Porto Alegre deve passar por alterações nas próximas semanas. Duas mudanças principais se destacam no projeto apresentado na Câmara de Vereadores: a atualização da modalidade de pagamento dos passageiros, que deverá passar a aceitar Pix, e a permissão para a aquisição de veículos elétricos (). Não acredito que os taxistas precisam de autorização da Câmara de Vereadores para comprar carro elétrico. Dever ser brincadeira… (Dilamar Machado)

Água

Site do JC, 05/03/2024 A concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e a atualização do Plano Diretor da cidade não vão sair neste ano (). Privatizar a gestão da água só interessa para o mercado. Vejam o caso da Equatorial, que comprou a CEEE, enviou cobranças extras de contas e vem prestando um serviço de péssima qualidade. (Heverton Luiz Lacerda)

Pensar a Cidade

coluna Pensar a cidade, de Bruna Suptitz , busca refletir sobre o planejamento de diferentes áreas em Porto Alegre. Sugiro à colunista fazer uma reportagem sobre o desleixo dos proprietários do Centro Histórico de Porto Alegre com as calçadas e sobre a falta de fiscalização da prefeitura, seja ativa ou reativa - quando acionada no 156. (Oscar Mundstock)