Carros elétricos e Pix: confira mudanças na legislação dos táxis de Porto Alegre

A legislação de táxis em Porto Alegre deve passar por alterações nas próximas semanas. Um projeto de autoria do vereador José Freitas (Republicanos) e que altera diferentes dispositivos foi aprovado nesta quarta-feira (17) na Câmara Municipal da Capital. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito Sebastião Melo (MDB).

Duas mudanças principais se destacam no projeto: a atualização da modalidade de pagamento dos passageiros, que deverá passar a aceitar Pix e a permissão para a aquisição de veículos elétricos. Além disso, deve ser alterada a potência mínima para veículos utilizados para o transporte individual de passageiros e que tenham como combustível o Gás Natural Veicular (GNV) para 80 cavalos ou mais.

Outros dispositivos dizem respeito às finanças. As tarifas serão reajustadas anualmente, alterando o seu índice de correção. Também será permitido o estacionamento de táxis em vagas rotativas sem a necessidade de pagamento, desde que o motorista permaneça dentro do veículo.

Acompanhado por um grupo de taxistas que permanecia nas galerias do Plenário Otávio Rocha, onde acontecem as votações do Legislativo, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares, que votaram nominalmente. Das galerias do plenário, os representantes da categoria presentes comemoraram.