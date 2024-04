caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 11/04/2024 Ponto tradicional do varejo e referência turística na Capital, o centenário Mercado Público de Porto Alegre atrai novos empreendedores e empreendedoras, que apostam no potencial do espaço para fortalecer as suas marcas. Entre as operações inauguradas há pouco estão uma hamburgueria, uma casa de massas e uma cafeteria (). Tri essa renovação do Mercado Público! No segundo andar, poderiam instalar lojas/quiosques como os que têm no mercado de Curitiba, com gêneros especializados: oriental, árabe, vegano, kosher, bebidas finas variadas e importadas, utensílios cozinha, gourmet, enfim... há ainda muito potencial para ser explorado lá em cima. (João Maurício Hack Cardozo)

Mercado Público II

Objetiva a matéria sobre a hamburgueria. Resumo bem elaborado sobre o cardápio, incluindo os preços. Ainda não conheço, mas acredito que será sucesso! Parabéns pela matéria. (José Honorato de Moraes)

Patinetes

Site do JC, 10/04/2024 A Praça Montevidéu, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi palco, no dia 10 de abril, do segundo evento de segurança para condutores de patinetes elétricos do Brasil (). Seria interessante se as pessoas tivessem bom senso ao andar pela cidade. (Stella Maris Granata)

Redes sociais

JC, 12/04/2024 A ida do ativista e jornalista norte-americano Michael Shellenberger, a Twitter Files Brazil, a uma audiência pública no Senado inflamou as críticas de alguns senadores e deputados federais ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre a possível tentativa de regular perfis na plataforma (). Defendam a liberdade, direito natural do ser humano! (Darwin Valentini de Oliveira)

Redes sociais II

O jornalista não esquentou rixa nenhuma entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. O que ele fez foi uma importante denúncia contra a violação de direitos individuais, como a liberdade de expressão, o que todo jornalista deveria se preocupar! Temos de preservar a nossa liberdade e lutar contra a censura! (Daniela Giacobbo)

Apps de transporte

Site do JC, 11/04/2024 O Ministério do Trabalho e Emprego apresentou e debateu com representantes da categoria, na semana passada, em Porto Alegre, os efeitos do Projeto de Lei Complementar 12/2024, que trata da regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativos (). É estranho que o sindicato esteja querendo, agora, alterar o PL que eles mesmos ajudaram a criar. (Márcio Evaldt Schefer)