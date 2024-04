Aulão gratuito ensina porto-alegrenses a utilizarem patinetes elétricos

Porto Alegre recebe, nesta quarta-feira (10), o segundo evento de segurança para condutores de patinetes elétricos do Brasil. Organizada pela Whoosh, empresa internacional de tecnologia que desenvolve e implementa soluções de transporte de micromobilidade, a campanha educativa acontece na Praça Montevidéu, no Centro Histórico, e fica acessível ao público de forma gratuita até o fim do dia.

Os residentes da capital gaúcha e turistas maiores de idade tem a oportunidade de participar da formação gratuita, aprendendo as regras fundamentais para a operação segura dos veículos.



Chamado de Escola de Condução, o evento demonstra as regras básicas de trânsito. A iniciativa é para iniciantes e para quem já tem contato com o patinete. Cada participante tem acesso a um programa de treino personalizado e adaptado ao seu nível, com orientação de um instrutor, numa dinâmica que dura cerca de 15 minutos.

Francisco Forbes, CEO da Whoosh no Brasil, trata a educação como principal pilar quando fala-se em trânsito. "O evento promove a conscientização dos usuários, tanto para quem nunca usou o patinete quanto para quem nunca teve uma experiência com o equipamento", afirma.

"É importante que se entenda que o patinete é um meio de transporte, assim como um carro, uma moto ou um ônibus. Logo, todas as leis de trânsito também se aplicam para esses casos e devem ser cumpridas. Não andar em dupla, respeitar os pedestres e os outros veículos que circulam nas vias", alerta Forbes, que ainda aproveita para informar que o equipamento é apenas para maiores de 18 anos.

Francisco Forbes, CEO da Whoosh no Brasil. Foto: Tânia Meinerz/Jc



No local, os visitantes ainda podem vivenciar uma experiência que é realizada em parceria com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), com o óculos de alcoolemia. São realizados testes de etilômetro com o foco mais educativo. Os diferentes tipos de óculos disponíveis simulam os efeitos do álcool e drogas como LSD e maconha no organismo. Os participantes podem simular o quanto seus sentidos são alterados em razão da ingestão dessas substâncias.

Para o coordenador de educação para mobilidade da EPTC, Juranês Castro, a ideia é fazer com que essa simulação sirva de alerta para os usuários do equipamento. "A tecnologia presente nos óculos é muito importante para que fiquem claros os riscos que a pessoa pode correr a partir do uso de substâncias psicoativas que alterem a sua capacidade motora", declara.