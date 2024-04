Obras da avenida Tronco são concluídas na Capital após 12 anos

Após 12 anos de obras, foi liberada para o trânsito, na manhã desta terça-feira (9), a última etapa da obra de duplicação da avenida Tronco. São três quilômetros dos trechos 1 e 2, da rua Capitão Coelho até a Professor Freitas de Carvalho. Com isso, a avenida soma seis quilômetros de duplicação finalizados e entregues. O fato mais triste e curioso em relação às obras da via é que elas faziam parte de um pacote para a Copa do Mundo de 2014 e iniciaram no longínquo 2012.

O investimento total chega a R$ 122 milhões e inclui ainda drenagem, implantação de corredores de ônibus, ciclovia, sinalização e nova iluminação pública. O prefeito Sebastião Melo esteve no local, acompanhado de secretários. O investimento total chega a R$ 122 milhões e inclui ainda drenagem, implantação de corredores de ônibus, ciclovia, sinalização e nova iluminação pública.

"Entregamos hoje a última obra da Copa e mais social de todas elas. A mobilidade humana ganha muito com a avenida Tronco duplicada. Essa é uma ligação importante entre a Zona Sul, a Azenha e a Terceira Perimetral. É um ganho importante para a população da região e de toda a cidade", afirma Melo.

Trânsito

O complexo viário da avenida Tronco deve reduzir em 20% o tempo de ligação entre a Zona Sul de Porto Alegre e bairros como Menino Deus e Azenha, além de agilizar o acesso à região Central da cidade.

Os agentes de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão no local orientando os motoristas nos primeiros dias. Além disso, as equipes de educação para a mobilidade irão abordar motoristas e pedestres com foco na segurança viária.



“A liberação do trânsito nesse trecho é um ganho importante para os motoristas, tendo em vista que se torna uma alternativa mais rápida. Reforçamos ainda que os condutores observem a nova sinalização e que os pedestres atravessem nas faixas de segurança semaforizadas”, destaca o Secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.



A conclusão das obras beneficia cerca de 80 mil passageiros do transporte coletivo. Na rótula da avenida Tronco passam 48 linhas de ônibus.