Anatomia de uma fake news

Depois de cinco anos de espera, já que o show estava originalmente agendado para 2019 e foi adiado pela pandemia, no dia 10 de abril, o Jethro Tull subiu ao palco do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. A banda se apresentou por quase duas horas, para a alegria de fãs e apreciadores do rock, dando, literalmente, um show (caderno Panorama, Jornal do Comércio, 10/04/2024). Pra mim, a pauta de cultura é sempre muito importante. Pensar que outros veículos do RS sequer noticiaram a vinda da banda pra cá ou colocaram uma nota de rodapé, diz muito sobre o Brasil atualmente. Ainda bem que o Jornal do Comércio, do qual sou assinante, sempre traz informações completas e tem na cultura uma base bem grande, e que espero, ainda seja ampliada. Obrigado por essa entrevista! (Adriano Alexandre Snel Scherer)

Jethro Tull II

Belo texto! Elencou vários LPs, o que nos dá um panorama geral da carreira do músico. Realmente não é de lotar estádio, mas tem história. (Adolfo Deuner)

ICMS

A recente união de dezenas de entidades para exigirem uma mudança nas medidas do governo visando o aumento das receitas do Estado, mostrou que aquelas podem atuar com êxito também em outras áreas de real interesse da população, quando os parlamentares federais, estaduais ou municipais se omitem, vacilam ou gestionam a aprovação de propostas prejudiciais àquela. Assim, doravante, é de esperar-se que tal união se repita, pois o povo está insatisfeito e quer mais atuação da sociedade civil. (Adelino Soares)

Lixo

A coleta seletiva feita por catadores, demanda da categoria em Porto Alegre, está nos planos da prefeitura (coluna Pensar a Cidade, JC, 03/04/2024). A solução que encontramos para o lixo espalhado no entorno dos contêineres em frente ao nosso condomínio foi simples: separar internamente o lixo de maior valor. A zeladora revisa e cuida para que cada saco que sai do condomínio contenha apenas um tipo de material reciclável valorizado hoje: PET, Pead, latinhas de alumínio, papelão etc. Se todo material que tem algum valor já está separado e embalado para a coleta seletiva e/ou para os catadores levarem, não há motivo para revirar os contêineres de lixo orgânico. Simples e funciona. (Mauro Telli)

Patinetes

Porto Alegre recebeu, no dia 10 de abril, o segundo evento de segurança para condutores de patinetes elétricos do Brasil (Site do JC, 10/04/2024). Quem usa não tem educação. São vários patinetes largados em qualquer lugar, atrapalhando cadeirantes. (Rafael Breda)