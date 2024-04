Jornal do Comércio, edição de 15/04/2024 O vinho gaúcho esteve em exposição em uma das principais feiras mundiais da bebida, a Vinitaly, que se encerrou em Verona, na Itália. A feira foi o local da primeira agenda oficial do governador Eduardo Leite, que lidera uma missão do governo estadual em terras italianas e alemãs (). Estreitem os laços dos tributos! E não fiquem com vergonha, podem copiar a política tributária de lá e, ainda, copiem o custo da máquina pública, a quantidade de deputados, os benefícios e os salários dos políticos, copiem a política da saúde, da educação, dos transportes e dos incentivos às empresas. (Alessandro J. Staniecki)

Missão gaúcha II

A Alemanha é a que mais tem negócios no Brasil. Tem que vir com os altos salários que pagam lá também. Se o trabalhador gaúcho não rende igual ao alemão? Claro que não! O trabalhador gaúcho já vai trabalhar sem o café da manhã, que, às vezes, nem pode comprar, porque tem que comprar o almoço dele e da família. (Ademir Maier)

Missão gaúcha III

A missão gaúcha visa também prospectar novos mercados. O governo quer atrair empresas para pagar os impostos mais altos do mundo e que vão aumentar mais! (Francisco Golin)

Antigo aeroporto

Site do JC, 13/04/2024 ). O prédio do antigo aeroporto deveria ser o local de uma nova rodoviária em Porto Alegre. (Carlos Alcides Arce Moscardi) O antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, será a nova sede da CasaCor RS, mostra de arquitetura, design e paisagismo, que acontece entre 6 de setembro a 3 de novembro (). O prédio do antigo aeroporto deveria ser o local de uma nova rodoviária em Porto Alegre. (Carlos Alcides Arce Moscardi)

Varejo

coluna Minuto Varejo, JC, 15/04/2024 A Casa Maria, focada em utilidades domésticas e uma das redes com maior velocidade de expansão no varejo gaúcho, vai suceder a Lojas Renner no antigo prédio da Livraria do Globo, no Centro Histórico de Porto Alegre (). A internet mudou o cotidiano da população em relação às compras. Admito que facilitou muito, mas também trouxe muitos problemas comportamentais e financeiros para as empresas. (Cláudia Rosa)

Empreendedorismo

caderno GeraçãoE, JC, 11/04/2024 A Cervejaria Pohlmann é uma novidade para os amantes de cerveja em Porto Alegre. Com um ambiente espaçoso, que conta com amplo quintal, o empreendimento opera em um casarão no coração da Zona Sul e busca ser um local acolhedor para as famílias que residem na região (). Parabéns aos empreendedores. (Everton Salles)