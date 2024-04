Casa Maria vai abrir no antigo prédio da Livraria do Globo

Casa Maria, focada em utilidades domésticas (UD) e uma das redes com maior velocidade de expansão no varejo gaúcho, vai suceder a Lojas Renner no antigo prédio da Livraria do Globo , no Centro Histórico de Porto Alegre. , focada em utilidades domésticas (UD) e uma das redes com maior velocidade de expansão no varejo gaúcho, vai suceder a, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A preparação para ocupar o local começa nesta sexta-feira (12) no imóvel na rua dos Andradas (popular Rua da Praia), e a previsão da rede é abrir a operação em maio. A coluna Minuto Varejo havia informado que o prédio já tinha novo inquilino, mas faltava dizer qual. Em vídeo no Instagram do Jornal do Comércio, a coluna comenta sobre a pauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

O nome da rede não foi revelado na primeira publicação, na segunda-feira (8), a pedido dos proprietários, que estavam finalizando detalhes da largada do projeto que vem com nova proposta de perfil de negócio para a antiga sede da Livraria do Globo. No mix de UD da rede, entrarão livros, outlet, segmento de lista de noivas, ferragens e cafeteria, além da área dedicada ao memorial da operação original.

fechou a filial em julho de 2023, devido ao baixo fluxo e receita da unidade. Hoje a maior varejista de moda do Brasil tem apenas a unidade da A Renner, devido ao baixo fluxo e receita da unidade. Hoje a maior varejista de moda do Brasil tem apenas a unidade da avenida Otávio Rocha, que terá a área de vendas reduzida de tamanho , como informou a coluna.

Não é a primeira vez que a Casa Maria entra em imóvel deixado pela Renner. No Boulevard Garibaldi, na cidade na Serra Gaúcha, a que a Casa Maria entra em. No, na cidade na Serra Gaúcha, a rede de UD ficou com o espaço da filial da varejista de moda , que era âncora do complexo e foi fechada em dezembro,

"Vamos começar a preparar as instalações, com as adequações do espaço, e ainda estamos definindo onde vai ser cada segmento", explica o proprietário da Casa Maria, Wagner Amorim.

"São cinco andares e mais subsolo. Temos de ser bem criativos no mix dos andares e comunicação para que as pessoas se motivem a transitar em todos as áreas", comentou o varejista, sobre o desafio de abrir no ponto. O prédio tem dois elevadores.

Com a instalação no prédio icônico, a filial que tem mais abaixo, na frente do Edifício Santa Cruz.

Amorim diz que já estão definidas as editoras que vão fornecer os livros para a nova área que passará a compor o mix. "Vamos ter literatura variada, de infantil à geral. Vamos ter preço de Amazon", garante o proprietário. A cafeteria ainda está sendo definida. A rede conversa com operadores do segmento.

Amorim comenta que a intenção é ampliar o acerco histórico que fica no terceiro piso. Nos andares