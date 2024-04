Antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho é a nova sede da CasaCor RS 2024

Cenário de muitas chegadas e partidas, o antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, será a nova sede da CasaCor RS, mostra de arquitetura, design e paisagismo . O evento, que movimenta o segmento apresentando novas ideias e tendências sobre o morar, acontece este ano de 6 de setembro a 3 de novembro, e irá repaginar o prédio de 1953 com trabalhos assinados por grandes nomes da arquitetura regional. A mostra ocupará 5.400m2 do andar térreo do prédio, onde fica localizado o grande painel "A Conquista do Espaço", pintado por Aldo Locatelli, em parceria com os outros dois artistas italianos, Emílio Sessa e Attílio Pisoni. A obra de 50 metros quadrados poderá ser apreciada pelos gaúchos que forem visitar os cerca de 45 ambientes previstos pela organização local do evento. Além de ambientes residenciais, a CasaCor RS vai contar com restaurante e bar para atender ao público durante os meses de evento. "A trajetória de 33 anos de CasaCor RS é reconhecida por ocupar edificações importantes de Porto Alegre e ressignificar esses espaços. Por muitas décadas, o antigo terminal do aeroporto fez parte da rotina tanto dos moradores quanto dos viajantes que viveram tantos momentos ali. Realizar a mostra, reativando um dos prédios mais icônicos da cidade, é um grande marco na história do evento e para a cidade." destaca Karina Capaverde, diretora da CasaCor RS.