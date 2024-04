Jornal do Comércio, 03/04/2024 A área física do Teresópolis Tênis Clube foi leiloada por R$ 7,3 milhões no dia 2 de abril. Foi a terceira tentativa de vender o espaço, de 17,5 mil metros quadrados. A empresa arrematante foi a Nakahara, com sede em Cachoeirinha (). Com certeza dará espaço a outra farmácia ou shopping. Moro ao lado do Teresópolis e fui a muitos bailes, festas e eventos memoráveis no clube, que ficarão na memória. (Cláudio Quevedo)

Teresópolis II

Excelente a notícia sobre a venda do Teresópolis Tênis Clube. Pior é ficar abandonado e ocioso. (Cláudia Franceschini)

Teresópolis III

Com certeza, vai nascer ali um baita condomínio. (César Gonçalves)

Vinhos

Caderno GeraçãoE, JC, 21/03/2024 Operando há cerca de seis meses, a Casa Vivá conta com um jardim comestível com ingredientes que são usados para o preparo dos pratos. O local opera com opções de almoço e jantar. Além dos vinhos e do bar da calçada, o negócio está em expansão e, em breve, contará com parrilla e vinícola própria (). Incrível termos um lugar como a Casa Vivá em Porto Alegre. Para os amantes do vinho, é um lugar imperdível. (Udir Mognon)

Benefícios fiscais

JC, 27/03/2024 A revogação de decretos do governador Eduardo Leite sobre benefícios fiscais avançou na Assembleia Legislativa antes da suspensão da entrada em vigor das medidas (). O benefício fiscal do pão francês não é caso de regulação via decreto, mas o governo "foi lá" e passou por cima do Legislativo, mesmo assim. (Fábio Barcelos)

Benefícios fiscais II

Quem sustenta o Rio Grande do Sul é o povo trabalhador, que sai de casa de madrugada e volta de noite no inverno. Sem o dinheiro do povo, não existe Estado, que oferece o mínimo para o seu povo, escolas precárias, postos de saúde ineficientes e falta de segurança para o cidadão andar pelas cidades. (Ademir Maier)

Indígenas

Site do JC, 04/04/2024 Indígenas do povo Ianomâmi de nove aldeias de Roraima estão contaminados com mercúrio, conforme revelou pesquisa divulgada pela Fiocruz (). A contaminação por mercúrio já há muitos anos contamina os rios e causa o genocídio dos indígenas da Amazônia. Todas as nascentes de rios estão infestadas de garimpeiros. Não só os indígenas, mas todo o povo que habita o Norte do Brasil deveria parar de se alimentar de peixes. Em uma região do Japão, há décadas o mar foi contaminado por mercúrio e proibiram a pesca. (Ângelo Frizzo)