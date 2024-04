Teresópolis Tênis Clube é vendido por R$ 7,3 milhões em leilão

O futuro do Teresópolis Tênis Clube começou a ser definido na tarde desta terça-feira (2), depois que sua área física foi leiloada por R$ 7,3 milhões, na terceira tentativa de vender o espaço, de 17,5 mil metros quadrados.

avaliado em R$ 18 milhões, não atraiu interessados Nakahara, com sede em Cachoeirinha. Segundo o preposto do leiloeiro Naio Raupp, Rodrigo Lopes, o pagamento será feito com 30% do valor do lance de entrada, e o saldo restante pago em seis parcelas. "Para haver a homologação da compra, o pagamento precisa ser realizado em até 48 horas", detalha Lopes. Em duas tentativas anteriores, nos dias 19 e 23 de março, o bem, que é. Desta vez, o certame teve dois lances: o mínimo, de R$ 7,2 milhões, que foi coberto em seguida pela proposta vencedora, de R$ 7,3 milhões, realizada pela empresa. Segundo o preposto do leiloeiro Naio Raupp, Rodrigo Lopes, o pagamento será feito com 30% do valor do lance de entrada, e o saldo restante pago em seis parcelas. "Para haver a homologação da compra, o pagamento precisa ser realizado em até 48 horas", detalha Lopes.

Segundo os detalhes do leilão presentes no site da Raupp Leilões, a venda inclui, além do terreno do antigo clube, todas as dependências e benfeitorias erguidas na área.

A área do tradicional clube social de Porto Alegre, localizado na avenida Ludolfo Boehl, no bairro Teresópolis, zona Sul de Porto Alegre, estava abandonado desde que fechou suas portas em 2020.

A crise financeira fez com que a instituição tivesse a insolvência decretada pela Justiça, na medida em que não tinha condições de quitar as dívidas trabalhistas e tributárias, calculadas em R$ 9 milhões.

Famoso por seus bailes de Carnaval e pelas suas piscinas, sempre lotadas nos meses de verão, o Teresópolis, fundado em 1944, foi um dos principais clubes sociais de Porto Alegre.