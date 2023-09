Gastronomia em Poa

A confeitaria Filippa, da empreendedora Liane Moro, é a nova responsável pela operação do bar e cozinha do Clube de Cultura. A parceria busca fomentar a agenda cultural e artística de Porto Alegre ( Jornal do Comércio, caderno GeraçãoE, edição de 06/09/2023 ). Já provaram as delícias da Filippa? A torta Marta Rocha é a melhor da cidade! (Milene Lattuada)

JC Logística

Parabéns pelos 20 anos do JC Logística. Com certeza uma referência em conteúdo logística para o nosso Estado. (Diego Tomasi, diretor da Tomasi Logística, vice presidente do Setcergs e diretor da Fetransul)

Responsabilidade Social

PoAncestral explora história dos povos originários de Porto Alegre. Pesquisas retratam trajetória de comunidades indígenas, quilombolas e periféricas ( Jornal do Comércio, caderno Empresas & Negócios, 04/09/2023 ). Relevância social, cultural e intelectual. (Anderson Zalewski Vargas)

Governo e nomeações

O governo estadual alega restrições financeiras, porém gasta excessivamente ao nomear apadrinhados políticos em cargos de coordenação. Priorizando alianças sobre competência, afasta servidores concursados para acomodar indicados. Reestruturação de obras é um disfarce para esse favorecimento. A justificativa de limite prudencial não se aplica quando é para os amigos do rei, pois tais nomeações, frequentemente sem qualificação técnica - contamos com CREA e CAU - geram gastos 67% acima de servidores de carreira. (Luciano Homrich Neves da Fontoura, presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos da SOP-RS)

Enchente no Vale do Taquari

Bombeiros voluntários deslocam equipes para auxiliar nos resgates em Muçum e Roca Sales Mais de 200 bombeiros voluntários de 21 municípios gaúchos se deslocaram para o Vale do Taquari na última quinta-feira para auxiliar na atuação da Defesa Civil Estadual ( Jornal do Comércio, 08/09/2023 ). Está claro que a população não foi alertada sobre o perigo que se aproximava. Dói ver o governador querer tirar dividendo político da desgraça que se abateu sobre o Estado. (Nevile A. Przybylski)

Ciclovia desaba

Uma parte do talude do Arroio Dilúvio desmoronou no dia 4 de setembro. O trecho de 25 metros afetou também a estrutura da ciclovia. Este é o terceiro ponto interditado na Ipiranga e ainda não há previsão de reparo ( Jornal do Comércio, 05/09/2023 ). É o segundo trecho que desaba. Uma bela obra… (Moyses Torres)