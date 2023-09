Bombeiros voluntários deslocam equipes para auxiliar nos resgates em Muçum e Roca Sales

As fortes chuvas que atingiram o Estado na última semana deixaram mais de 2 mil pessoas desabrigadas e 3 mil desalojados. Até o momento, foram 39 mortes confirmadas e nove pessoas seguem desaparecidas, todas na cidade de Muçum, que registrou o maior número de óbitos até o momento. Mais de 200 bombeiros voluntários de 21 municípios gaúchos se deslocaram para o Vale do Taquari nesta quinta-feira (7), para auxiliar na atuação da Defesa Civil Estadual.. Até o momento, foram 39 mortes confirmadas e nove pessoas seguem desaparecidas, todas na cidade de Muçum, que registrou o maior número de óbitos até o momento.

Integrantes voluntários de 12 municípios estão atuando na região atingida pela catástrofe. "Algumas das corporações já tinha pessoal no Vale do Taquari no dia seguinte do desastre e outras enviaram parte de seu pessoal logo após terminar o atendimento às enxurradas e cheias em suas cidades”, destaca Anderson da Rosa, presidente da Associação do Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul (Voluntersul). “Outras nove corporações estão enviando pessoal e equipamentos nesta quinta”, completa Anderson.

A atuação das equipes no Vale do Taquari inclui a limpeza de prédios públicos e salões onde estão sendo colocadas doações vindas de todo o Estado. “Estamos atuando dentro da estrutura do Estado, mas contamos com apoio também de outros grupos que vieram junto com os bombeiros voluntários, declarou Anderson. “Como o pessoal do rafting de três Coroas, que junto com bombeiros voluntários mergulhadores estão fazendo uma varredura no rio e afluentes (tendo encontrado um corpo agora pela manhã). Sem falar em equipes de jipeiros e bombeiros voluntários especializados em busca e resgate em estruturas colapsadas (BREC), que estão atuando em varreduras nas cidades”, completa. As equipes localizaram dois corpos entre ontem e hoje na zona de desastre.

A força-tarefa dos voluntários conta também com caminhões auto bomba tanque (ABTs) de água potável e capacidade para ajudar a desobstruir pontos tomados pela lama. Além de quatro ambulâncias e equipamentos de resgate.

Os bombeiros voluntários

As corporações de bombeiros voluntários são unidades mantidas pelas suas próprias comunidades. As unidades contam com prestadores de serviço voluntário, mas recebem treinamento para atuação em operações de resgate e combate a incêndios. No Brasil, o modelo está presente desde 1892 e, no Rio Grande do Sul, atua desde 1977.

Segundo relatório da Voluntersul, no ano passado foram mais de 37 mil ocorrências atendidas por 52 unidades de bombeiros voluntários gaúchas - abrangendo desde incêndios residenciais até atendimentos a acidentes de trânsito, operações de busca e salvamento. A iniciativa conta com mais de 1,5 mil voluntários que atuam em plantões diários.