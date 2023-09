Confeitaria assume bar e cozinha do Clube de Cultura em Porto Alegre

Com mais de 20 anos de experiência na cozinha, a empreendedora Liane Moro, nome por trás da confeitaria Filippa, é a nova responsável pela operação do bar e cozinha do Clube de Cultura. Após passar quase um ano fechado, o clube abre as portas para a comunidade e projeta a retomada da agenda cultural.

Quando comandou o seu primeiro negócio, em 1998, Liane já tinha a causa cultural como propósito. “Sempre fazíamos feiras autorais, eventos com música ao vivo, roda de samba, até algumas esquetes de teatro”, lembra Liane. Com o passar dos anos, o compromisso em fomentar a cena artística de Porto Alegre aumentou, e, há cerca de um mês, a oportunidade de fazer parte do Clube de Cultura, que atua na cena cultural desde 1950. “ É unir essas duas coisas, confeitaria e cultura, que são alimentos para o coração, para o corpo ”, reflete a empreendedora.

Em processo de retomar a agenda cultural do espaço , o clube conta, agora, com programações musicais todas as quintas-feiras, e já tem nomes confirmados para o mês de setembro, disponíveis no Instagram (@clubedecultura). “Conforme voltar a circulação de pessoas, o objetivo é aumentar as atividades culturais para, cada vez mais, movimentar a parte cultural do clube”, garante Liane, que foi convidada pela tesoureira do clube, Carolina Baumann, a assumir a cozinha do espaço. “Já conhecia o clube há muitos anos, ele tem uma história muito importante, então achei muito legal unirmos com a confeitaria”, declara.



O cardápio do espaço busca oferecer uma culinária afetiva, garante Liane, que desenvolveu o apreço pela cozinha com a família. "Meu pai cozinhava muito, minha avó era cozinheira profissional, então tem muito dessa memória afetiva nas receitas da Filippa. Diria que cerca de 80% das receitas aqui são de família", estima. A torta de nozes com ovos moles, que custa R$ 16,00 a fatia, era sobremesa carimbada nos natais da família. "Sempre estivemos reunidos em volta da mesa, do fogão à lenha com a família, então remete muito à essa coisa afetiva, e cultura também é afeto, tem tudo a ver com o clube", acredita.





Além dos doces, a casa dispõe de cafés, drinks e chope da Joana Artesanal, cervejaria gaúcha. O espaço também conta com uma prateleira colaborativa, que expõe produtos de pequenos empreendedores locais, além de uma arara da loja Profana, que já foi notícia no GeraçãoE, e é comandada pela irmã de Liane.

Para o futuro, Liane planeja incluir almoço na operação, mas, por enquanto, a Filippa acompanha o horário de funcionamento do clube e opera como cafeteria de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 19h.