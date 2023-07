Jornal do Comércio, página 20, edição de 19/07/2023 A Procuradoria-Geral do Município (PGM) conseguiu decisão judicial que concede a posse provisória do prédio da antiga Confeitaria Rocco, no Centro Histórico, ao município de Porto Alegre (). Aí está uma situação que deveria ser bem analisada. Tirar a posse do imóvel sem indenização? A dificuldade em se alugar um imóvel como este naquela parte da cidade, que está extremamente degradada, é grande. (Flavio Cabrera)

Reportagem cultural

Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 21/07/2023 Em relação ao texto "Sabe quem morou aqui?" (), sobre casas onde viveram escritores, e quem tem dinheiro para restaurar? Não pode fazer reforma e, sim, restaurar. Assim fica difícil. (Ironi Oliveira de Medeiros)

Reportagem cultural II

Ruim para nossa história... e faz tempo que em salas de aula e livros de história não levam os nossos jovens para pesquisas e estudos do passado!! (Gilberto de Souza Menezes)

Reportagem cultural III

Muito triste ver acervos se deteriorando. Realmente é uma pena. (Claudete Costa)

Empresas & Negócios

Reportagem Especial, caderno Empresas & Negócios, JC, 24/07/2023 Algumas empresas gaúchas têm como propósito uma nova forma de fazer negócios. Isso significa que, além do lucro, estão comprometidas com os aspectos socioambientais e com a governança voltada ao ecossistema que engloba todas as partes envolvidas no negócio, os chamados stakeholders. Essa nova economia também atende pelo nome de capitalismo consciente, movimento global que iniciou em 2010 (). Quem critica o capitalismo deveria ir pra Venezuela ou Argentina! (Neimar Nogueira)

Gramado

Jornal do Comércio, edição de 21/07/2023 O governo do Estado oficializou acordo para a construção de um resort em Gramado, cujo investimento será de mais de R$ 1 bilhão. À frente do negócio, está o Club Med, rede francesa de resorts, e a DC Set Group, hub de inovação em entretenimento (). Gramado e nossa Serra Gaúcha são maravilhosos. O destino turístico mais nobre e qualificado do País, já destaque no Cone Sul do continente. Que vá mais e mais nessa linha e que nunca descambe para o turismo de massa. (João Maurício Hack Cardozo)