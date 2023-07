As casas de Dyonélio, Verissimo, Iberê e outros artistas em Porto Alegre

Esse episódio reforçou a atuação de grupos que lutam pela preservação de locais de interesse social e cultural na cidade, segundo avaliação de Lucas Volpatto, presidente do Conselho do Patrimônio Histórico Cultural. "O patrimônio de história cultural não é só casa. É aquilo tudo que ela representa", afirma, ao explicar que os critérios para preservação de moradias não são meramente arquitetônicos. "Você não interpreta a cultura riograndense sem passar pela obra do Erico Verissimo, por exemplo. Então, esse tipo de mérito está previsto na lei do inventário", completa.

Rua General Souza Doca, 131, bairro Petrópolis. Assim como a primeira, também tem dois pisos, com degraus levando à porta no segundo andar. Essa casa, porém, é menor. A tinta rosa da fachada está descascada em várias partes e as telhas estão caindo. Quem passa por ali, possivelmente, nem presta atenção. Quem olha, fica com a impressão que em breve dará lugar a mais um prédio alto.

Rua Alcebíades Antônio dos Santos, 110, bairro Nonoai. A casa grande recém pintada, horizontal, tem escadas que levam à porta vermelha no segundo piso. Ganhou novamente as cores branca e cinza, que contrastam com as portas de madeira da varanda, como em 1988, quando foi construída.

Pela memória de Dyonélio Machado

O movimento foi criado por Jonas Dornelles, que estuda a obra do autor. Foi preciso muita pesquisa para achar a residência, já que naquela época a rua tinha outro nome - se chamava Dona Carola. "Acabei encontrando num site de uma imobiliária, por muita sorte, uma propaganda do terreno, na qual tinha a escritura original da casa com a assinatura do Dyonélio. Vi que estavam vendendo o terreno, e não a casa. Decidi começar a campanha".

"Quando a gente vai a outros países, a gente conhece a casa do Goethe, a casa do Borges… Na nossa cidade, com exceção da Casa de Cultura Mario Quintana, a gente não tem a experiência de visitar esses espaços." Jonas Dornelles, doutorando em Teoria da Literatura pela Pucrs, fala diante de dezenas de pessoas na Praça Mafalda Verissimo, no Petrópolis. Aquela tarde de 20 de maio foi escolhida para chamar a população a caminhar pelo bairro, onde viveram a poucas quadras de distância Erico Verissimo, Cyro Martins e Dyonélio Machado. Enquanto a casa de Erico está bem cuidada, a de Cyro não existe mais - deu lugar a um condomínio - e a de Dyonelio está em más condições.

Naquele momento, estava aberto o prazo para solicitar a inclusão de edificações no inventário do bairro Petrópolis, para apreciação do Conselho do Patrimônio Histórico Cultural do município. "O inventário é um grande conjunto de bens que foram analisados e que merecem um dia serem tombados ou preservados", explica Lucas Volpatto, presidente do Compahc. Assim, as construções listadas no inventário (dentro da classificação "estruturação") não podem ser demolidas, nem ter suas características externas modificadas. Essa é considerada uma etapa anterior ao tombamento, no qual o imóvel deve ser preservado integralmente.

O movimento Salve Dyonélio protocolou a documentação junto ao órgão e, no dia 17 de novembro de 2022, saiu o inventário do bairro, com a casa incluída. No entanto, o proprietário do imóvel ingressou com um recurso pedindo a reversão desse processo. Em nota à nossa reportagem, ele argumentou que não sabia nada sobre a casa quando a comprou e, ao ver o quanto estava danificada, enviou fotos à prefeitura alegando que não poderia ser recuperada. O Compahc, no entanto, emitiu parecer contrário ao recurso e manteve a casa entre os imóveis que não podem ser demolidos.

O movimento comemora a decisão e planeja, no futuro, transformá-la em um espaço cultural ou uma instituição, buscando parcerias com pesquisadores e órgãos financiadores para levantar recursos. De acordo com Jonas Dornelles, foi ali que Dyonélio Machado viveu com a esposa Adalgiza e os filhos Cecília e Paulo, em um momento muito importante da sua vida. Após a publicação de sua obra-prima Os Ratos e de um período preso no Rio de Janeiro (a ditadura do Estado Novo estava vigente), ele volta a Porto Alegre para morar naquela casa. Publica uma de suas principais obras, O Louco do Cati, em 1942. Nesse período, ele está recuperando a sua imagem pública, estremecida com a prisão. Além de escrever obras importantes ali - como Deuses Econômicos, a qual levou 10 anos para publicar -, também foi deputado estadual, médico na Santa Casa e diretor do Hospital Psiquiátrico São Pedro.

A história da morada foi contada na caminhada de 20 de maio. A estudante de Direito Letícia Valer compareceu, movida pela preocupação com a preservação histórica e cultural da cidade. "O Rio Grande do Sul é vanguardista em muitas coisas. O Dyonélio trouxe a psicanálise pra cá. Tem muitas coisas que os gaúchos acabam esquecendo". "É interessante essa reconstrução da história dele, que foi um autor perseguido politicamente. Essa caminhada é uma maneira de chegar às obras dele e difundir as discussões sobre os livros, o que é o mais importante", completou outro participante, o antropólogo Guillermo Gomez.