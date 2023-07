Cresce o movimento empresarial no caminho do capitalismo consciente

Sicredi, Mercur e Dobra são alguns exemplos de empresas gaúchas que têm como propósito uma nova forma de fazer negócios. Isso significa que, além do lucro, estão comprometidas com os aspectos socioambientais e com a governança voltada ao ecossistema que engloba todas as partes envolvidas no negócio, os chamados stakeholders. Essa nova economia também atende pelo nome de capitalismo consciente , movimento global que iniciou em 2010 e chegou ao Brasil três anos depois, representado pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), com sede em São Paulo e 11 filiais em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul não está de fora. Em solo gaúcho, há uma mobilizada e consciente legião de empreendedores e profissionais que defendem as boas práticas como solução para um mundo melhor.

Capitalismo consciente propõe novas formas de fazer negócios

O capitalismo é um sistema que fez muito pela humanidade. Durante séculos, 90% da população vivia em extrema pobreza, sob regimes absolutistas, sem alfabetização e com expectativa de vida baixa. Por outro lado, não há como negar que o modelo tradicional de capitalismo não se preocupou com os recursos naturais, nem com as desigualdades.

Por conta disso, atualmente, nunca se falou tanto em crise ambiental, social, pobreza e falta de conexão com o coletivo, indicando que é urgente avançar na transição para um Capitalismo Consciente (CC). Se antes o lucro e os dividendos eram a única razão de ser de uma empresa, os tempos atuais exigem uma nova economia que abranja todas as partes envolvidas no negócio, os chamados stakeholders, ou seja, os sócios, acionistas, colaboradores, fornecedores, consumidores, clientes, a própria sociedade e até o planeta.

Foi com esta disposição de remodelar o papel das organizações e minimizar seus impactos - enquanto gera riqueza e bem-estar para todos - que surgiu nos Estados Unidos, em 2008, o Conscious Capitalism Inc., uma organização sem fins lucrativos amparada nas pesquisas do professor, escritor e consultor empresarial Raj Sisodia, especialmente a partir da publicação de seus livros Empresas Humanizadas e Capitalismo Consciente - como libertar o espírito heroico dos negócios. Este movimento global foi rapidamente incorporado por diferentes Países - no mundo todo há 13 filiais do CC - e chegou ao Brasil em 2013, com a fundação do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), na capital paulista.

Para o cofundador e chairman do ICCB, Hugo Bethlem, "um negócio só é bom quando cria valor para as pessoas e o planeta, é ético quando baseado em trocas verdadeiras e voluntárias entre seus stakeholders, é nobre quando tem a capacidade de inspirar e elevar a dignidade humana e, principalmente, é heroico quando tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade econômica". Bethlem destaca que essa relação ganha-ganha reverte para a própria marca (veja pesquisa Melhores para o Brasil) e esta escolha sempre estará nas mãos dos líderes. "Por isso, a atuação do ICCB é especialmente voltada para as lideranças, capacitando-as a trilhar esta jornada evolutiva através dos quatro pilares que alicerçam as empresas conscientes: Propósito Maior, Liderança Consciente, Cultura Consciente e Orientação para os Stakeholders", explica o chairman que também é conselheiro de ESG e possui mais de 40 anos de vivência como C-Level em empresas de varejo.