A cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, passa por grave crise financeira. No dia 17 de maio, a diretoria e o Conselho de Administração renunciaram. A empresa vem procurando obter recursos no mercado, mas esbarra no receio de agentes financeiros em aumentar a dívida e o risco de inadimplência. Apesar do faturamento de R$ 605,1 milhões, o resultado operacional em 2022 foi de R$ 62,2 milhões negativos (Jornal do Comércio, 15/05/2023). Lamentável os péssimos resultados e a caótica (in) gestão com sua capacidade de destruição. Há anos estão corroendo as décadas de dedicação, construção e história da Coapel (Piá). Que a cooperativa consiga restabelecer algum rumo que seja reversível (se é que tem) e que os verdadeiros responsáveis estejam na lembrança de todos - e distantes o suficiente para não gerar mais danos. (Gustavo Grings)