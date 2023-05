Paga a pensão e não bufa

Por enquanto é um alerta no muro, mas o tal de Paulo não deve esquecer que o não pagamento de pensão alimentícia é o único que dá cana certa. Pode guardar dólar na cueca e fazer outras estripulias que o perdão alcança o infrator, mas este não.



Direita volver

A próxima eleição presidencial terá um forte candidato da direita, disse o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL). Bom, até aí morreu Neves quanto a ter candidato da direita, um conservador não necessariamente com este viés... O nome forte ainda não desponta no horizonte. Tem o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), por enquanto.

Vai daí que...

...o nome forte da esquerda é que são elas. Até agora, o PT só tem Lula primeiro e único, que está rodeado de postes. Esse é o drama da esquerda. Ninguém cresceu bem na sua sombra.

Muito barulho por nada

O relatório final da proposta da reforma da âncora fiscal não estabelece criminalização ao presidente da República caso descumpra as regras e avance o sinal nos gastos. Então qual é a graça? Responsa só para quem não é chamado de excelência.

Fluido como água

E para ver como a sociedade fica à mercê de legislação penal deficiente, um traficante morto pela Polícia Civil tinha 20 condenações - sete por homicídio -, somando 40 anos de pena, mas estava solto usando tornozeleira eletrônica. Só dói quando se ri.

O violão do Largo



Fernando Albrecht/especial/JC

Como tantos outros colegas, este artista de rua tocador de violão até que é bom no que faz, tendo como fundo uma orquestra em que ele faz o solo ao vivo. Ao lado, embevecido pela musicalidade extraída das cordas, está o famoso Popular.



A onça vai beber água

As comissões do Meio Ambiente e Pecuária de Corte da Farsul irão realizar, no dia 23 de maio, o seminário "A agropecuária e os gases do efeito estufa: vilã ou solução?", que acontece no auditório da sede da Federação, às 8h, com transmissão pelo YouTube da Farsul.

Perfeita insegurança

Instigante é o tema da XX Conferência de Segurança Internacional do Forte, dias 1 e 2 de junho, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro: "A Ordem Global em transformação: diante da Tempestade Perfeita".

Instituto dos Advogados

O almoço mensal do Instituto dos Advogados (Iargs) será hoje, às 12h, no Salão Germânica, e terá como convidado especial o presidente da OAB/RS, advogado Leonardo Lamachia.

Adolfo Lona

A vinícola Adolfo Lona celebra 50 anos de Brasil com a apresentação do vinho tinto Baron amanhã, 19h. O evento será na sede da vinícola, na rua Vasco da Gama, 735 - bairro Rio Branco, em Porto Alegre.

Parabéns pra você

A Acrigs - Associação de Peritos Criminais do Rio Grande do Sul - completa 50 anos a serviço da comunidade no dia 23 de maio, com evento no Clube Veleiros do Sul.

O cobre que nos cerca

Com a megaoperação da Polícia Federal e da Receita visando venda ilegal de cabos de cobre e outras sucatas que dão um belo dinheiro para quadrilhas, quem sabe essa praga pode sofrer um golpe de dimensão ainda desconhecida. Salve os federais.

Aquele abraço