"Ex-ministro Eliseu Padilha morre aos 77 anos", Jornal do Comércio, 15/03/2022 Eliseu Padilha faleceu, mas deixou muito trabalho na área política e em diversos postos (). O luto oficial decretado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) é uma homenagem mais do que merecida para ele. (Ademar V. do Amaral, Porto Alegre)

Automóveis

A venda de automóveis zero km foi muito boa em fevereiro, segundo noticiado pelo Jornal do Comércio. Com isso, deve aumentar o número de veículos circulando pela Capital, o que já provoca muitos engarrafamentos, principalmente no início da manhã de trabalho e no final da tarde, com o fim da maioria dos expedientes públicos e particulares. Por isso, a valorização tão alta das garagens em casas e edifícios e a abertura de estacionamentos pagos em terrenos muito valorizados para edifícios, mas que agora só guardam carros. (Nataniel Sá)

Lanchonete em expansão

Jornal do Comércio, página 8, edição de 13/03/2023 É bom saber que uma lanchonete nascida e funcionando aqui no Litoral Norte acabou sendo um sucesso e hoje tem 64 unidades funcionando em 14 estados (). É a prova de que boas ideias com trabalho persistente e contínuo bem-feito acabam sendo um sucesso. (Paulo de Tarso Juvenal)

Indenização de vinícolas

Jornal do Comércio, página 9, edição de 13/03/2023 Foi um baque na autoestima dos gaúchos o trabalho escravo impingido a centenas de trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul. Ainda mais na região onde ocorreu a situação, uma das mais organizadas e ricas do Estado. Felizmente e como era de se esperar, as vinícolas pagarão R$ 7 milhões de indenizações () aos infelizes trabalhadores trazidos de outros estados, principalmente da Bahia. Que isso jamais se repita entre nós, esperamos todos. (Jairo Montezuma)

Quebra de banco

JC, 15/03/2022 Falências de empresas e até bancos não são uma exclusividade do Brasil. Agora, um banco importante faliu nos Estados Unidos (), preocupando não apenas lá, mas também aqui no Brasil. Importante é a fiscalização de todas as empresas pelos seus acionistas e com os seus dirigentes prestando contas periodicamente. (Waldemar M. Ilha)

Valores para devolver

No endereço do oficial para os valores em bancos e outras empresas, casos de consórcios, as informações para reaver o dinheiro, quando se tem esquecido. Muitos ficam tristes pois falam que os valores às vezes não passam de alguns reais ou mesmo centavos. No entanto, sabe-se de pessoas que tinham alguns milhares de reais escondidos há anos e que puderam sacar. Só espero que todos os que têm direito recebam tudo de volta. (Humberto Vieira)