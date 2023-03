Lanchonete que nasceu no Litoral gaúcho quer chegar a 100 unidades no Brasil

Uma lanchonete gaúcha que nasceu há pouco mais de uma década em uma das praias do Litoral Norte está ganhando literalmente o Brasil. A rede Mundo Animal segue uma trilha de forte expansão. Com 64 unidades em funcionamento em 14 estados, a Mundo Animal, inspirada na temática da selva, planeja chegar a 100 pontos ainda em 2023. Um terço da rede opera no Rio Grande do Sul.

A Mundo Animal começou em Capão da Canoa em 2011, criada pelo empresário Ari Andrade da Silva. Com a proposta temática e de oferecer um ambiente familiar, a lanchonete logo despertou o interesse de amigos que abriram unidades através de licença de marca.

A marca foca em lanches, de xis-burguer a tábuas de petiscos, mas o carro chefe são os batatões, servidos em uma chapa quente dentro de um cilindro que dá formato de torre, com diferentes recheios e molhos.

Em 2018, Ari e os dois sócios, Marcos Gündel e Jian Lorenzetti, criaram a holding M&A Franchising, responsável pelo processo de franquear a marca. Sobre a meta para este ano, o diretor de expansão da marca, Jackson Farias, traduz:

"A gente brinca que é o projeto de unidade número 100, que queremos abrir até dezembro. Para 2024, o plano é ter 150 unidades", adianta Farias.

Já no primeiro semestre deste ano, a Mundo Animal irá inaugurar 15 unidades, diz o diretor.

Com as novas lanchonetes, serão contratadas 450 pessoas. Até o fim do ano, a rede deve abrir mil vagas para diferentes cargos, de recepcionista, operador de caixa, auxiliar de limpeza, cozinha a equipe de copa.

A rede pretende chegar em cidades como Santa Rosa, Ijuí, Rio Grande, Lajeado, Santo Ângelo e Vacaria no Rio Grande do Sul. Mas não está definido se será ainda este ano.

Rede promove uma imersão no mundo da selva, ao usar personagens temáticos. Foto: Mundo Animal/Divulgação/JC

A marca tem 22 pontos no Estado, situados em diversas regiões e cidades: Alvorada, Arroio do Sal, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, duas unidades em Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Leopoldo, Torres Uruguaiana e Viamão.

A Mundo Animal pretende desembarcar em mais cinco novos estados. O diretor de expansão diz que o foco de crescimento é a região Norte, onde ainda não tem operações.

A rede tem três modelos de negócio para franqueados. Um deles é para cidades abaixo de 200 mil habitantes, com franquia entre R$ 750 mil a R$ 900 mil. Para localidades entre 200 e 800 mil habitantes, o investimento gira em torno de R$ 1,2 milhão. Cidades acima de 800 mil habitantes ou capitais, o aporte para abrir uma franquia é por volta de R$ 1,5 milhão.

"Quem adquire a franquia vai ter à disposição o negócio já testado, homologado, para que o empreendedor possa errar menos. Empreender é difícil, principalmente quando se começa um negócio do zero. Agora, você abrir um negócio que já está consolidado, que já tem 64 unidades, é mais fácil", aposta o diretor de expansão.

Em 2022, a rede gerou 850 vagas de emprego, reflexo da abertura de 18 unidades em diferentes estados. O faturamento da marca foi de R$ 300 milhões no ano passado.